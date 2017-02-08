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〈北部〉《小檔案》五結走尪鎮煞

2017-02-08

●昔日五結「走尪」是地方大事，每年元宵節，主祀媽祖的利澤永安宮出動神轎到轄區庄頭遶境，象徵鎮住陰煞，下午返宮後，聚集在宮前的利澤老街，由信徒扛轎小跑步來回跑3次，最後一趟過金火，跑步過程互別苗頭，曾因起衝突而停辦數十年。

現代「走尪」由傳統走尪演變而來，兩者不同的是，傳統「走尪」庄頭村民互比，拚的是榮譽感；現代「走尪」有訓練費、獎金，多是外來年輕選手摘冠，被批評淪為田徑賽，每年編列近百萬元預算，也對鄉公所財政形成負擔。

五結鄉有兩項宜蘭縣無形文化資產，元宵「走尪」之外，還有二結王公廟神轎過火，兩者均屬地方宗教盛事。（記者江志雄）

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