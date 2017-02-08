〈北部〉福高關西服務區廢水 污染粗坑溪

2017-02-08

〔記者黃美珠／關西報導〕福爾摩沙高關西服務區因為春節車多、人多，導致廢水也多，廢水處理廠無法有效運轉處理，今年春節一如往年，再度造成下游關西鎮粗坑溪水遭污染，鄉親氣得跳腳並拍照存證。鎮長吳發仁說，將透過縣府向中央反映並要求改善。代表會主席劉德樑則號召鎮民十四日前往交通部陳情抗議。

高公局：避免再發生 將建暫存池

高公局北區工程處關西工務段段長羅仕欣說，去年已投下四百萬更新廢水處理廠的操作設備，且啟用備用池，讓每天最大廢水處理量，從四百公噸提升為六百五十公噸。但今年春節一天來客所「產出」的廢水就破五百公噸，致廢水處理廠無法充分運轉，才會造成污染。為一勞永逸，計畫另新建一個總容量為一千五百公噸暫存池，以避免類似問題再發生。

關西人怒 將赴交通部抗議

新竹縣生態休閒發展協會理事長邱昭君說，關西服務區的廢水污染每年春節都會發生，年初三就有鄉親發現，關西服務區廢水放流後造成粗坑溪被污染。他次日趕往現場拍照採證，發現整條流域溪水呈深咖啡色，魚蝦大量暴斃、發臭，魚屍綿延約二點五公里，大家都很氣憤。

劉德樑抨擊，交通部用卅多年前舊有設備及容量在處理卅年後的遊客「產出物」，這些放流廢水，包含遊客的「排泄物水」，根本罔顧關西居民的生活品質，十四日上午十點將率鄉親到交通部陳情抗議。