〈北部〉竹市8校 獲6億元重建費
2017-02-08
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府獲教育部補助六億多元經費，加上自籌款共近八億元，將進行市轄八所學校老舊校舍拆除重建計畫，將採取先建後拆方式，減少對學生上課的影響。教育處表示，這些學校的老舊校舍大多耐震係數小於一，雖無立即危險，但已達重建年限，市府將進行校園整體美學的大翻轉，讓校園成為學生快樂學習的場域。
新竹市長林智堅表示，竹市獲教育部新春大紅包，挹注六億多元的建設經費，要進行八所學校老舊校舍的拆除重建工程，包括成德高中、香山高中、育賢國中、建華國中及龍山國小、三民國小、西門國小和茄苳國小等八所學校。
其中有部分學校要拆除四棟、三棟主要教學建築，為避免影響學生上課，將採取先建後拆方式，或小幅度原地重建，降低對學生或校園的衝擊，預計明年動工。
市府教育處長謝傳崇也說，教育部今年補助竹市老舊校舍拆除重建經費，是這幾年補助硬體建設經費最多的，除各校積極爭取拆除重建，部分老舊校舍因已超過使用年限卅年標準，且耐震係數小於一，雖不是危樓或對學生上課造成影響，但仍需重建。
林智堅說，市府去年邀請日本建築大師赤松佳珠子，和台灣多位知名建築師與多位校長針對未來的校園規劃及教育環境進行工作坊研習，透過跨域交流，多數校長都對校園整體美學有共識，未來進行校舍重建時，校園將不僅是學生學習的場域，更是美學的實境教室，預計明年就可動工，期許透過校舍重建工程，翻轉竹市的教育學習環境。
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