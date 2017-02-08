〈北部〉耐震度差 苗縣11校13億重建費到位
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣府檢討縣內國中小學耐震及校舍安全，十一所國中小十三棟校舍為「亟需改善」等級，雖不再為學生教室，但教師卻得在裡頭辦公。縣府獲教育部「公立國小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」及老舊校舍整建計畫一般性補助款，共十億三千多萬元，著手拆除重建，另獲二億八千多萬元，進行四十七校六十棟校舍補強。
其中近3億為補強經費
縣府陸續檢定縣內國中小學校舍耐震及校舍安全，象鼻、照南、后庄、南庄、頭份、西湖、建功、公館、竹南、六合等十所小學及竹南國中，共十三棟校舍，被鑑定為「亟需改善」等級，需拆除重建，縣府彙整於去年提報中央。
共13棟校舍 需拆除重建
其中，竹南國小活動中心，於民國七十四年啟用至今，經過卅多年天候侵蝕，出現嚴重樑裂，為全縣耐震係數最低的校舍，竹南國小也將活動中心「清空」，若非必要，也不在活動中心集會，不過教職員卻得在裡頭辦公。
竹南國小校長廖金文說，因學校有兩棟校舍改建中，校舍空間不敷使用，為提供學生充足上課空間，只得將原本的教職員辦公室騰出，暫時以活動中心充當教師辦公室，新建校舍七月完工後，隨即將辦公室移出。
縣府教育處表示，教育部一月上旬核定象鼻國小等七校重建經費計二億七千六百零五萬元，農曆年前再核定公館國小等三校重建經費三億二千九百一十四萬元。加上六合國小老舊校舍整建計畫一般性補助款四億三千二百九十三萬元，計十億三千八百一十二萬元。
此外，苗縣全面盤整「耐震容量需求比」CDR小於一的校舍，計有四十七校六十棟，也獲教育部核定經費二億八千一百九十三萬元，全面補強，提供學子更優質、安全的學習環境。
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標題：〈北部〉耐震度差 苗縣11校13億重建費到位
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