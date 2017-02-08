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〈北部〉砸1.5億 蘆竹老人福利中心5月動工

2017-02-08

〔記者邱奕統／桃園報導〕蘆竹區老人會昨天舉行慶祝成立卅週年大會，市長鄭文燦出席表示，市府編列了一億五千萬元興建「蘆竹區老人綜合福利中心」，最快今年上半年可動工，完工後可提供社會福利諮詢、長青學苑、健康休閒、多功能活動中心及長照服務等，提升老人福利。

「蘆竹區老人綜合福利中心」位在台茂購物中心後方、消防局第三大隊旁的空地，基地面積約二百廿坪，規劃興建地下一層、地上四層樓建築，由市府社會局委託蘆竹區公所發包興建，設計規劃已接近尾聲，預計本月底前上網招標，五月動工，工期約一年。

社會局表示，在樓層規劃上，地下室將作為停車場，一樓設有關懷據點、二樓為長青教室、三樓為日照中心、四樓為展演中心，完工後將是桃園首座結合老人日照、關懷據點等的老人綜合福利中心，可提供老人日間托顧等服務。

老人日照服務主要提供失能老人日間托顧，收費依情況有所不同，一般民眾申請須自付三成、中低收入戶自付一成、低收入戶免費；社會局對於老人日照服務朝一區一日照中心的方向規劃，蘆竹與大溪區都可於今年動工，大園、新屋、觀音、龍潭、復興等五區用地尚無著落，但大園及新屋已設有功能較簡易的老人「日托」中心，均積極覓地規劃。

社會局表示，長照服務的資格評估由衛生局長期照護科負責，社會局老人福利科提供補助，服務上有日間托顧與居家照護等，有接受長期照顧服務需求者均可提出申請。衛生局長照科電話：332-1328，社會局老人福利科電話：335-0598。

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