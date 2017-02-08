〈北部〉龍潭大池地景 環湖主燈秀全國最大
〔記者李容萍／龍潭報導〕即將於十日在龍潭大池登場的桃園燈會，運用大池的地景特色，使用超過一百萬顆ＬＥＤ燈泡，設置一座主燈、一座副燈、六組特色燈組、二座創意光廊，呈現在地觀光特色與生態；環湖燈區前晚試燈時，現場雷射光束、水舞律動隨著音樂搖擺，讓駐足搶先看的民眾驚呼連連。市府觀光旅遊局預告，此一全國最大環湖主燈秀，燈會期間每晚六點至九點半，每卅分鐘展演一次。
六特色燈組 呈現在地觀光、生態
觀光旅遊局局長楊勝評表示，六組特色燈組中，「祈福燈林」以桃子為意象，在九曲橋上方打造創意桃子燈林，掛設的桃子燈象徵光明、添丁、結實纍纍，讓賞燈民眾能有滿滿福氣。
「百蝶嬉春」位於龍元路步道的樹木群間，掛滿大紫蛺蝶造型燈，百蝶燈飾隨著燈光律動，就像翩翩飛舞在樹叢中，帶領大家欣賞桃園生態之美。
「四月望雨」是為紀念「台灣歌謠之父」鄧雨賢，利用遊客中心現有的空間，以垂墜方式打造如銀河般的璀璨光點環境，並播放望春風、四季紅等鄧雨賢創作的歌曲，燈光隨著音樂節奏律動、閃爍，獻上文學、音樂與視覺的心靈饗宴。
「北橫狂想曲」引入台灣藍鵲、根節蘭、巴陵石竹、桃花、螢火蟲、台灣水鹿等生態元素，打造出一盞盞造型燈飾，更運用紅外線感應與互動科技裝置，讓行經的遊客能啟動蟲鳴、蛙鳴、鳥鳴音效，有如置身在北橫的曠野嘉年華中。
此外，為展現桃園壯闊的海岸線美景，也利用龍潭大池岸邊的寬廣地形，打造「一同去礁遊」特色燈組，有百年歷史的白沙岬燈塔、觀新藻礁等造型的燈飾，打造豐富魚群和藻礁地形光環境，呈現精彩的海線風情。
「雞不可失」呈現黃色小雞的可愛迷人造型，與今年桃園燈會「幸福起家」意象互相輝映，不僅為雞年留下美好回憶，期盼為新的一年帶進滿滿福氣。
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標題：〈北部〉龍潭大池地景 環湖主燈秀全國最大
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