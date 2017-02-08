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〈中部〉涉偽造文書 前市議員楊永昌判刑

2017-02-08

〔記者楊政郡／台中報導〕第二屆市議員候選人楊永昌（國民黨籍、當選無效確定），在一○三年選舉期間，為了當選竟偽造九份公文書，然後編排製成大型廣告看板，表彰他有參與爭取多項地方建設，藉以爭取選民支持。但檢察官接獲檢舉後仔細比對各公文機關，發現全部是偽造，台中地院依偽造文書罪判處楊永昌一年十月，楊的胞妹楊秀女判一年四月，均褫奪公權二至三年。均未獲得緩刑。

判決書指出，前市議員楊永昌在一○三年底爭取連任，當年競爭激烈，為求繼續當選，竟與胞妹楊秀女及姓名不詳人士偽造九份公文書，如「會勘大甲區日南地區服務中心設置簡易辦公室」、「台中市大甲地政事務所北台中服務中心設置簡易辦公室」、「准予大甲鎮日南慈德宮土地、農用地合法變更宗教專用區」、「大甲區風雨操場乙案」等。

而這九份偽造公文經廣告公司編排製成大型廣告看板，一旁附上楊永昌肖像，競選期間架設在大甲區經國路、臨江路、大安港路等人潮車流甚多之處，藉以表彰楊永昌有積極參與爭取各項地方建設，以此來欺瞞選民。

案經民眾檢舉，檢察官逐一查證各發文機關，發現都是偽造。

楊永昌辯稱他有同意他的競選團隊使用公文，來彰顯他的政績爭取民眾支持，但他沒有同意以合成剪接方式偽造公文。

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