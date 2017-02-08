〈中部〉骨灰罈毀損納入意外險 中市殯葬設施公會要求廢止
2017-02-08
〔記者張菁雅／台中報導〕經發局將修正「台中市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例」，六日舉行公聽會時，殯葬設施經營商業同業公會指出，這次修正將骨灰罈最低投保金額從一百萬元降為三萬元，雖降低業者負擔，但全台灣僅台中市要求殯葬設施業者投保公共意外責任險。市議員鄭功進七日也強調，骨灰罈納保，明顯與公共營業場所安全的立法意旨不符，建議刪除該規定。
「台中市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例」現行條文規定，一個骨灰罈最低投保金額為一百萬元，修正草案雖降為三萬元，但殯葬設施公會表示，全台公共意外責任險的納保對象，僅台中市將骨灰罈毀損納保，這是不當的課予義務，希望能夠刪除。
鄭功進也表示，公共意外責任險的強制納保規範，是為了確保公共營業場所安全，而並非特定物的產險，骨灰罈毀損入法，與保障人民生命、身體、財產的公共安全立法意旨不符，應趁此次修法一併刪除。
另外，台中市長期照顧發展協會反映自治條例要求公共營業場所建築物樓地板面積超過五百平方公尺者，必須加倍投保，長照機構投保公共意外責任險的費率已高於一般營業場所，如依照自治條例規定，恐壓縮長照老人的活動空間。
經發局商業科對此表示，各界的意見將照會各單位目的事業主管機關，如果認為有必要刪除或再修正，將尊重主管機關的意見。
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