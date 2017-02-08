| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉骨灰罈毀損納入意外險 中市殯葬設施公會要求廢止

2017-02-08

〔記者張菁雅／台中報導〕經發局將修正「台中市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例」，六日舉行公聽會時，殯葬設施經營商業同業公會指出，這次修正將骨灰罈最低投保金額從一百萬元降為三萬元，雖降低業者負擔，但全台灣僅台中市要求殯葬設施業者投保公共意外責任險。市議員鄭功進七日也強調，骨灰罈納保，明顯與公共營業場所安全的立法意旨不符，建議刪除該規定。

「台中市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例」現行條文規定，一個骨灰罈最低投保金額為一百萬元，修正草案雖降為三萬元，但殯葬設施公會表示，全台公共意外責任險的納保對象，僅台中市將骨灰罈毀損納保，這是不當的課予義務，希望能夠刪除。

鄭功進也表示，公共意外責任險的強制納保規範，是為了確保公共營業場所安全，而並非特定物的產險，骨灰罈毀損入法，與保障人民生命、身體、財產的公共安全立法意旨不符，應趁此次修法一併刪除。

另外，台中市長期照顧發展協會反映自治條例要求公共營業場所建築物樓地板面積超過五百平方公尺者，必須加倍投保，長照機構投保公共意外責任險的費率已高於一般營業場所，如依照自治條例規定，恐壓縮長照老人的活動空間。

經發局商業科對此表示，各界的意見將照會各單位目的事業主管機關，如果認為有必要刪除或再修正，將尊重主管機關的意見。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
奉天宮元宵遶境 豬哥亮點起馬炮

四年一度的嘉義縣新港奉天宮天上聖母元宵遶境，昨天上午在縣長張花冠、立委陳明文、藝人豬哥亮等人點燃起馬炮後，展開雲嘉五鄉鎮的五天四夜遶境，陣頭…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：〈中部〉骨灰罈毀損納入意外險 中市殯葬設施公會要求廢止


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.