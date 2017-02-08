〈中部〉66斤新丁粄暖身 週末到東勢過節

2017-02-08

〔記者張菁雅／台中報導〕東勢新丁粄節將於十一日至十二日登場，市府七日為活動暖身，製作重達六十六斤的新丁粄，分享民眾，行政院客委會主委李永得也到場肯定市府對客家文化的重視及推廣。

市府客委會昨天特別準備創意新丁粄，重達六十六斤，用豐原的葫蘆墩米、八仙山的甘泉水、東勢的蘿蔔、新社的香菇、石岡的艾草製成，有別於往年以紅粄及花豆為組合的新丁粄。市長林佳龍與李永得當場切開新丁粄，分享民眾。

全國客庄十二大節慶之一

林佳龍表示，東勢新丁粄節已連續九年被行政院客委會列入全國客庄十二大節慶之一，巧聖仙師文化祭今年也首度列入其中，這對台中市推廣客家文化是一種肯定。而新丁粄節是農業時代留下的傳統生活美學，家中有新壯丁就做「龜粄」，隨著兩性平權發展，家中生女兒就做「桃粄」，分享親友，新丁粄節呈現客家大家庭團圓氣氛，歡迎大家週末到東勢。

李永得也表示，新丁粄節富含客家文化內涵與精神，能帶動地方產業及經濟發展，中央將持續與市府合作，推動「浪漫台三線」，發展東勢大埔客家文化。

東勢規劃四處接駁停靠點

市府客委會主委劉宏基則指出，今年活動以回歸傳統習俗、深化文化內涵為規劃方向，有傳統新丁粄鬥粄比賽、一百廿斤超級傳統新丁粄展示、創意美學新丁粄展示、擲筊祈福活動、求子儀式等。活動期間，東勢河濱公園免費停車，並在河濱公園停車場、東崎路東勢文昌廟前、東勢客家文化園區、豐原客運總站四處規劃接駁停靠點，約十五分鐘一班。