〈中部〉一隻鳳凰七隻雞 彰化燈會主燈討喜
南投燈會小提燈 供不應求
〔記者張聰秋、張協昇／綜合報導〕彰化燈會今晚將點亮，名為「金雞鳳凰和樂融融」主燈，高六．一公尺，以丁酋年生肖雞和「百鳥之王」之稱的鳳凰為設計主軸，一隻飛翔瑞雲的鳳凰，結合七隻全家福的公雞、母雞和小雞，一起交織成富貴如意的畫面；南投燈會今年發送的神奇寶貝雞小提燈，不但會點頭拍打翅膀打招呼，還可從手提變成手舉方式，相當受歡迎，自開展以來，每天下午六時三十分在燈會主舞台旁二號服務檯發號碼牌，七時發送，平日限量發送兩百個，假日五百個，供不應求。
由彰化市公所主辦的彰化燈會活動連辦十一年，今年獲得金可集團、矽品精密工業公司、中華電信彰化營運處等企業贊助，活動持續到二月廿五日止，一百一十二件花燈和點亮主燈，今晚在彰化藝術館主燈會場，活動結束後發送小提燈及摸彩券，星期六元宵節晚上在議會廣場舉行聯歡晚會，廿五日燈會閉幕暨頒獎表揚花燈競賽優勝者。
燈會主燈擺設在彰化藝術館大門前，金字塔式的意象，五隻小雞、一隻母雞、一隻公雞，依序堆高而上，張開美麗雙翅的鳳鳳仰望天空，給人「 一柱擎天」的震撼力，市長邱建富說，主燈同時有「天下昌明國泰民安」的雙重涵蘊
昨天，幼兒園的一群小朋友，在老師帶領下參觀花燈，小朋友數著主燈裡的鳳凰和雞隻數量，「一、二、三…六、七」，哇！一隻鳳凰七隻雞，「一七」（一起）來報喜，大人誇讚小朋友腦筋動得快。
南投縣政府觀光處表示，預料元宵節排隊索取小提燈人潮將達到最高峰，呼籲民眾不要重覆排隊。另縣府原住民族行政局元宵節當天傍晚，也將在燈會原住民燈區現場，發送一千份介紹縣內三條浪漫原鄉旅遊路線的摺頁，該摺頁能折成原民風雞動戰士小提燈，除瀏覽原鄉景點，更能滿足小朋友提燈籠賞花燈的樂趣。
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標題：〈中部〉一隻鳳凰七隻雞 彰化燈會主燈討喜
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