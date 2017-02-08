〈中部〉穟消失半世紀 芳苑復育成功

2017-02-08

早年沿海居民粗糧 漸被遺忘

〔記者陳冠備／芳苑報導〕你吃過「穟」嘛？彰化縣芳苑鄉永興社區四年前進行農村再生計畫時，發現消失在沿海地區五十年的農作物「穟」，經由研究育種，隔年在社區復育成功，並改良脫殼食用方式，成為有價值的經濟作物，目前已有五分地種植面積。永興社區協會理事長洪紳富表示，為紀念復育成功，以當地舊名「三林港」取名「三林穟」。

永興社區以舊地名稱三林穟

洪紳富指出，台灣早期沿海地區，因土地貧瘠充滿鹽份，居民只能種花生、番藷維生，也會種植一兩排「番穟」，當粗糧充飢，當時因為脫殼技術有限，食用口感不佳，無法廣為種植，爾後政府開始推廣水稻種植，番穟也被世人遺忘，五十年來在此幾乎不見蹤影。

經改良後變好吃 可包粽做粿

洪紳富表示，四年前，永興社區進行農村再生計畫時，在田野間發現一株番穟的原生種，覺得驚喜，重新育種後，拿去給大葉大學餐飲系前助理教授謝玉玲研究後，發現穟含有高鈣、高纖等營養成分，就加強脫殼技術，把難以下嚥的穟漿薄膜磨掉，經煮食後穟竟然變好吃，於是開始在社區推廣種植。

洪紳富說，兩百年前，當地曾是漁港「三林港」，為推廣穟作，所以命名「三林穟」，他也說，剛開始復育種穟時，外人誤以為是玉米，更有附近工人以為是高粱，偷採回去要泡酒，令他哭笑不得。

謝玉玲表示，目前山區原住民仍有種穟習慣，但是多半拿來做酒，也有人曬乾後製成掃帚，其實穟的食用性相當廣泛，可包粽、做粿、爆穟花、穟餅等，種植上也不用肥料，而且耐旱、抗鹹分，很適合在沿海地區種植。