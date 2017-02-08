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〈中部〉信義櫻桃李爭豔 2週20萬人次賞花

2017-02-08

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山腳下的信義鄉草坪頭茶園，櫻花季自上月廿四日開跑以來，春節期間吸引許多民眾上山賞花，短短不到二週吸引廿萬人次觀賞，尤其現在正值櫻花盛開綻放桃紅、粉紅花朵，與周邊純白的李花、粉色的桃花搭配，山區呈現一片春暖花開的盎然生意。

草坪頭茶園 建議非假日賞花

當地茶園園主說，草坪頭廿年前就由農會提供櫻花樹苗栽種，每年還會視現況補植，櫻花品種則有山櫻、八重櫻、吉野櫻、富士櫻，另有桃花、李花與些許杏花，每逢櫻花季，綠色茶園、菜園在繽紛紅花的點綴下，猶如世外桃源，令人流連忘返。

尤其春節期間就吸引相當多的遊客前來賞花，像是園區入口處就時常因大車迴轉變得較為壅塞，建議遊客可以非假日來賞花，而一進到園區就可看見櫻花迎賓，且每過一個彎道，都有一處櫻花景致，值得遊客細細欣賞。

除櫻花林道外，一旁的茶園也種植白色李花與粉色的桃花，走進其中不僅聞得到茶香，還可欣賞到成串李花，與粉嫩的桃花，逛累了再到茶園享用風味餐，或在櫻花下品嘗玉山高山茶，絕對是春天賞櫻一大享受。

公所表示，玉山茶園園區面積廣達五十公頃，栽種櫻花約有四千棵，目前園區花況近八成，盛開的則是八重櫻，之後還有吉野櫻接力綻放，預計花期可到二二八連假，本週六、日還有街頭藝人表演，精彩可期。

元宵、228連假有免費接駁

而春節過後於元宵節的十一、十二日（週六、日），以及廿五至廿八日（二二八連假）都有免費接駁，在聯外道路台廿一線一一○Ｋ愛玉橋頭就有規劃停車場，民眾可在此停車後，再搭接駁車到園區入口，時段為上午八點半到下午五點，民眾可多加利用。

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  • 信義鄉草坪頭茶園花開繁盛，像白色李花成串盛開，相當有氣勢。（記者劉濱銓攝）

    信義鄉草坪頭茶園花開繁盛，像白色李花成串盛開，相當有氣勢。（記者劉濱銓攝）

  • 信義鄉草坪頭茶園櫻花盛開，搭配遠方山景與菜園綠意，呈現盎然生機。（記者劉濱銓攝）

    信義鄉草坪頭茶園櫻花盛開，搭配遠方山景與菜園綠意，呈現盎然生機。（記者劉濱銓攝）

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