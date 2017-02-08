〈中部〉宮殿船舫…耗資千萬、歷時1年打造

2017-02-08

台灣燈會「大船入港」！斗南慈航宮耗資千萬邀請工藝師父沈耀岳、黃俊維，花了一年時間以台灣原木打造一座長8米、寬5米、高8米仿唐式的宮殿船舫，雕飾10萬顆圓木佛珠、10萬個半圓木麟片，打造成富麗堂皇、雕工極為精細的雙龍船，為台灣祈福，尤其船的意象在台灣人的觀念中，代表滿載漁貨的豐收，蘊含金雞報喜、國泰民安、護國祐民、飛黃騰達，成為台灣燈會虎尾燈區極受矚目的花燈。（圖文：記者廖淑玲）