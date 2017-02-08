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〈中部〉種國蘭逾30年 前嘉市農會理事長獲表揚

2017-02-08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市各界慶祝今年農民節表揚大會，昨天在市農會舉行，市農會前理事長黃佩貞種植國蘭逾三十年，從事內銷，還外銷中國、韓國，價格好時，曾售出市價約一百萬元的國蘭，有助農業產銷，昨獲頒資深選任人員獎殊榮。

慶祝農民節 149人獲表揚

今年包括農事小組長、優秀農民、家政婦女、四健人員及資深選任人員，共一百四十九人獲獎接受表揚，市長涂醒哲、議長蕭淑麗、市農會理事長張元嘉、總幹事黃騰輝出席頒獎。

黃佩貞自農會基層做起、曾任市農會理事長，她與丈夫以前都是市農會員工，聽朋友介紹種植國蘭當成興趣，無心插柳柳成蔭，在嘉義市東義路以溫室栽培國蘭，繁盛時期蘭園約兩百四十多坪，近年中國推廣國蘭，市場競爭，她縮小規模為十多坪地，種植包括九華、春劍等品種。

黃佩貞表示，國內種植國蘭的農民雖不及洋蘭，然而國蘭市場價格一盆低至三、五十元，高則達數百萬元，栽種時水分、施肥與殺菌都要控制得宜。市府建設處農林畜牧科長黃文賢也報告嘉義市農產概況，農地面積約一千八百三十二餘公頃，占全市總面積三十一％，全市約廿七萬人，從事農業人口約一萬八千三百六十人。

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