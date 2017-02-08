〈中部〉奉天宮元宵遶境 豬哥亮點起馬炮

2017-02-08

〔記者蔡宗勳／新港報導〕四年一度的嘉義縣新港奉天宮天上聖母元宵遶境，昨天上午在縣長張花冠、立委陳明文、藝人豬哥亮等人點燃起馬炮後，展開雲嘉五鄉鎮的五天四夜遶境，陣頭綿延數公里，場面壯觀。豬哥亮歷經住院抗癌，被問到參加起駕典禮感想時，神采奕奕地表示：「祈求新港媽祖保佑大家身體健康」。

奉天宮董事長何達煌表示，每屆廟方董監事改選後，隔年都會擴大舉辦媽祖出巡遶境十八庄活動，涵蓋嘉義縣新港鄉、民雄鄉、溪口鄉以及雲林縣北港鎮、元長鄉，因是四年一次的遶境活動，已有上百年傳統，信眾都相當期待，已登錄為嘉義縣定無形文化資產。

何達煌指出，媽祖正式出巡前，分放三次紙炮，叫做「起馬炮」，頭號炮鳴放時，即以大鼓催促大家準備，二號炮放完由祭典人員通疏，再擊大鼓催促齊集，三號炮施放後「點戲」出發。

昨天上午八點半，先由張花冠、陳明文與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤點燃頭號炮，八點四十五分再由豬哥亮、何達煌、新港鄉長林茂盛、新港鄉代會主席洪鴻然、書法大師陳岳山等人點燃二號炮，九點由奉天宮副董事長林秀琴等人點燃三號炮。

今年的遶境起駕，包括台中市大甲五十三庄獅陣以及布袋鎮過溝建德宮獅陣等，都前來共襄盛舉，場面熱鬧，沿途所經之處，信眾在門口擺香案迎接，表達對媽祖最高的敬意。

遶境隊伍昨午停駕大潭精忠廟，晚上駐駕溪口鄉田心仔寶太殿，預計十日晚上回新港奉天宮廟口安營，翌日上午九時起駕遶境新港街面，晚上入廟安座。