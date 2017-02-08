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〈中部〉白沙屯媽進駐 虎尾主燈區今試營運

2017-02-08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯媽祖昨天進駐台灣燈會虎尾燈區，動用吊車將媽祖鑾駕抬上六米高坐台，現場隨行信徒熱烈喝采。

台灣燈會雲林虎尾主燈區前晚已全區滿載測試，今天將起連續三天試營運，每天下午五點半至晚上十點半開放入園賞燈。

昨天苗栗拱天宮白沙屯媽祖由虎尾順安宮「糖廠媽」陪同，進入虎尾燈區宗教區安座在六米高的坐台。洪文華指出，白沙屯媽祖首度進駐台灣燈會燈區，庇護萬民及台灣國泰民安。

雲林縣政府新聞處長張凱傑指出 ，台灣燈會虎尾主燈區十一日晚上開燈，主燈「鳳凰來儀」前晚試燈後，吸引許多民眾前往欣賞，今天起試營運，歡迎遊客先睹為快。

台灣燈會主燈區在虎尾高鐵特定區、農博生態公園，分核心燈區、迎賓燈區、主題燈區，核心燈區有「鳳凰來儀」主燈與「牛轉乾坤」、「祥獅獻瑞」、「鳥囀花開」三座副燈，主燈高廿三公尺，由超過一萬九千組燈光組成。燈會十一日正式開幕後開園時間，週一至週四下午二時至晚間十時；週五至週日上午十時至晚間十時卅分；規劃七處停車場，汽車二萬五千席、機車六千九辟席、遊覽車三百五十席。

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  • 白沙屯媽祖鑾駕安座。（記者廖淑玲攝）

    白沙屯媽祖鑾駕安座。（記者廖淑玲攝）

  • 白沙屯媽祖進駐台灣燈會虎尾主燈區。（記者廖淑玲攝）

    白沙屯媽祖進駐台灣燈會虎尾主燈區。（記者廖淑玲攝）

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