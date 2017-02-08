〈中部〉北港燈區點燈 朝天宮變鼓仔燈
2017-02-08
商家配合暫熄店面燈光
〔記者陳燦坤、詹士弘／雲林報導〕台灣燈會北港燈區昨天點燈，百年古蹟朝天宮化身為大火燈，在多盞燈光照射下更顯光彩輝煌，縣長李進勇致詞時強調，為了這場盛會，雲林準備已久，有心拿出最好的一面。
北港燈區點燈儀式昨晚在朝天宮前舞台舉行，總統府資政葉菊蘭及地方人士與會，現場擠得水洩不通，舞台周遭一片黑鴉鴉人群，點燈儀式前由在地百年陣頭吹響低沈哨角，附近商家也配合將店面燈光暫時關閉，主燈朝天宮在倒數聲中綻放光明。
百年古蹟創舉 縣長邀賞燈
整座百年廟宇在燈光照射下，飛簷、剪粘及交阯陶等傳統精緻廟飾看得一清二楚，經過燈光反射的琉璃瓦閃閃發亮，從緊鄰朝天宮的大樓鳥瞰，媽祖廟與成排的紅色燈籠相互輝映，展現百年古蹟另一種風貌。朝天宮董事長蔡咏鍀自豪表示，將朝天宮妝扮成花燈是廟方有史以來的創舉。
李進勇指出，北港是台灣花燈原鄉，縣府爭取舉辦台灣燈會卻等了二十七年，今年台灣燈會終於如願在雲林舉行，他想告訴遊客雲林已經準備好了，北港燈會四大燈區各有特色，歡迎遊客前來體驗，同時品嚐美味的北港小吃。
昨天下午朝天宮舉辦迎聖火，蔡咏鍀及副縣長丁彥哲等人從大殿琉璃燈引燃火源，再將火種放入玻璃油燈點燃，交由踩街隊伍提燈遶行巿區，象徵為地方帶來光明與溫暖。
另外，斗六市昨起也有一連串元宵節活動，可到行啟館猜謎拿柑仔糖，三小市集搓湯圓，太平老街商店也與雲科大創意設計系學生合作，推出特色花燈，每座燈都與店家的特色或產品有關，在民俗活動中注入新的行銷手法。
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