〈中部〉水湳會展中心二期 爭取中央42億補助

2017-02-08

〔記者張菁雅／台中報導〕總統蔡英文七日在智慧機械推動辦公室啟動儀式強調，希望能充實台中的商展中心；市府經發局長呂曜志對此表示，水湳會展中心第一期計畫正進行細部設計，年底可以發包；市府也已規劃水湳會展中心第二期計畫，九日將向行政院國發會簡報，爭取中央全額補助四十二億元，讓水湳會展中心總攤位達到五千攤。

蔡英文在智慧機械推動辦公室啟動儀式致詞時表示，希望該辦公室與台中市政府合作，充實台中的商展中心。呂曜志指出，水湳經貿園區內將興建大型會展中心，基地總面積為十．九公頃，第一期已進入細部設計階段，規劃二千二百五十個標準攤位，預算四十七億元，年底可以發包，預計在一一○年六月啟用；第二期計畫預算四十二億元，一、二期兩個館加上戶外攤位，目標是總攤位超過五千攤，二期計畫將以此方向做細部設計。

呂曜志表示，由於一期計畫是市府全額負擔經費，二期計畫預算將爭取中央全額補助，總統昨天的一句話讓他對爭取預算相當有信心。

至於烏日會展中心，呂曜志說，議會要求市府先做可行性評估，報告已經出爐，評估結果可行，將在議會下次定期大會向議會報告，市府傾向與民間合作，將整合中部既有展館能量，該處基地達六．三三公頃，位於高鐵台中車站地區區段徵收範圍內，該區段徵收工程將在一○九年結算、配地，市府會與高鐵局合作以ＢＯＴ方式開發，如果議會同意此方向，最快下半年可啟動ＢＯＴ案前置作業，展開招商。