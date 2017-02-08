〈中部〉大里19站、太平11站 霧峰僅三處iBike站 地方怨嚴重不足

2017-02-08

〔記者陳建志／霧峰報導〕市府在全市推動設置iBike站，霧峰區在農曆春節前，終於啟用霧峰區公所站，民眾開心可以騎腳踏車悠遊霧峰景點，不過市議員張芬郁昨天批評，霧峰至今只規劃設置三站，對比鄰近的大里已經確定設置十九站，霧峰實在嚴重不足，因霧峰有林家花園、光復新村和現代美術館等景點，要求市府積極規劃，讓iBike成為串聯景點最佳工具。

市議員張芬郁表示，霧峰區擁有霧峰林家花園、省諮議會紀念園區、九二一地震教育園區、亞大現代美術館、光復新村、霧峰民生故事館與乾溪自行車道等景點，並有亞洲大學、朝陽科大兩所大學，非常需要利用iBike站，讓民眾可以騎乘腳踏車接駁，以及悠閒欣賞霧峰景點。

不過至今交通局在霧峰僅規劃霧峰區公所、立法院中部辦公室、霧峰農工三個iBike租借站，其中霧峰區公所站直到農曆春節前終於啟用，讓民眾開心霧峰也有iBike可使用了。

張芬郁認為，鄰近的大里已經確定設置十九個站，太平也有十一個站，霧峰至今卻僅有三個站，不管以人口比例還是區域特性來說都嚴重不足，昨天要求市府克服困難儘速增設，本堂里長曾元志也建議在霧峰農會前設站，方便民眾使用。

市府交通局交通工程科林俊良股長表示，因每個iBike站需有長廿五公尺、寬四公尺的空間，霧峰設站最大的問題是找不到適合的地點，以朝陽科大來說，因進學校的斜坡太陡，評估有安全疑慮不適合設站；至於亞洲大學則因土地是跟台糖承租，須重新修改合約才能設站，目前已積極和校方協調促成，會努力尋找合適地點設站，讓iBike發揮最大效益。