〈中部〉柳川改造成功 市府續爭取水環境建設
〔記者張菁雅／台中報導〕總統蔡英文七日到台中市出席兩項活動，中間空檔到市府與市長林佳龍闢室密談。林佳龍事後在面對媒體詢問時表示，行政院正編列擴大內需特別預算，他向總統反映，台中市將爭取筏子溪整治、大康橋計畫，以及捷運綠線延伸至彰化，希望中央能支持。
蔡英文昨天到台中市出席智慧機械推動辦公室啟動儀式，及新式高教機簽約儀式，兩項活動的空檔，總統車隊駛進市府，引起外界注意。
林佳龍與蔡英文會面後，面對媒體詢問時表示，總統很關心台中建設，行政院正編列擴大內需特別預算，項目包括水環境、軌道、綠能與數位等，在柳川整治成功後，引起水利署高度重視，他希望繼續爭取整治筏子溪、旱溪排水的康橋計畫擴大辦理等；至於軌道運輸，捷運綠線規劃延伸至彰化，他今天將北上，把這些意見向政務委員張景森報告。
有媒體問林佳龍會爭取連任嗎？林佳龍說，他想為台中做的事情，需要八年才做得完。
針對水環境建設，水利局長周廷彰進一步說明表示，筏子溪整治規劃從台灣大道到高鐵站前，全長一．八公里，預算三億多元，從五權西路到高鐵站左側高灘地，市府已編列五千八百萬元進行整理及綠美化，未來從高鐵站出來，可在筏子溪堤岸看到台中logo，工程十五日動工，年底完成；柳川水岸景觀改善目前範圍是台灣大道至民權路段，將延伸至林森路，長七百公尺，預算四．五億元；另外，綠川二期整治計畫則從民權路至長春公園，約一．五億元，葫蘆墩圳開蓋也要二．四七億元，加上再生水計畫等，總計將向中央爭取十五億元。
而水利署第三河川局五年前在旱溪排水積善橋到國光橋段進行環境營造工程，稱為「康橋計畫」，受到民眾好評，市府爭取擴大為大康橋計畫，範圍為國光橋至六順橋段，全長二．五公里，預算十八億元，由水利署編列。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
四年一度的嘉義縣新港奉天宮天上聖母元宵遶境，昨天上午在縣長張花冠、立委陳明文、藝人豬哥亮等人點燃起馬炮後，展開雲嘉五鄉鎮的五天四夜遶境，陣頭…
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 〈一日藝文饗宴〉尋找「信息」之旅─奇美博物館
- 童仲彥的邱主任 率人喊打乎死輕判
- 重回許厝分校上課？ 行政院與雲縣府互推
- 馬丁好敬業 台灣受訪驚見兩支這個東西
- 《中英對照讀新聞》Massachusetts College Offers ’Refugee Scholarship’ After Trump’s Muslim Ban 在川普的穆斯林禁令後，麻州一所學院提供「難民獎學金」
- 《HBL八強賽》高苑3連勝 溪湖幫有刺客
- 去年國內專利申請 台積電擠下鴻海登榜首
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 《職場跑跳碰》換工作不代表前功盡棄
- 台北RM 劉在錫確定不來了
- 《徵文啟事》360行工作照
- 駭客勒索券商 北檢分案調查
- 《辦案裝GPS》 檢不起訴 高分院判有罪
- 貴婦賣帝寶 脫手至少賺4億
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA mum on Hun Sen’s flag remarks
- 所長攔檢遭拖行 警鳴槍逮毒蟲
- 佐佐木希賣內衣 難掩幸福肥
- 蝙蝠俠管家台灣國語 瑪莎讚有父愛FU
- 競標東芝晶片業務 郭董已出價
- 高職生超商監守自盜 大方送同學「肥肥」10萬買機車
- 男大生夜半腿癱軟 甲狀腺亢進搞的鬼
- 自由廣場》〈青年論政〉五權？三權？廢考監！
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 美股開高 主要指數再創歷史新高
- 18日股市是否要如常開市 金管會蒐集意見近日定案
- 寒流來襲 要盯氣喘長輩用噴劑
- 《HBL八強賽》永仁雙菜鳥 摘「新」同路人
- 中客侵門踏戶 日小鎮居民快抓狂
- 自由廣場》長照家庭五大醫療障礙
- 公路主義VS.鐵道主義
- 自由談》做草笠不驚日曝
- 週六郵局 維持全部營業
- 自強番茄阿嬤 從植物人走到助人
- 教授醉落邊坡 獲救竟打消防員
- 金裕貞受封小全智賢 細數「前緣」滿嘴感謝
- 4女大生創業 製造「人生夢想家」
- 戀父情結？ 男友威肯撞臉席琳娜老爸
標題：〈中部〉柳川改造成功 市府續爭取水環境建設
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email