〈中部〉柳川改造成功 市府續爭取水環境建設

2017-02-08

〔記者張菁雅／台中報導〕總統蔡英文七日到台中市出席兩項活動，中間空檔到市府與市長林佳龍闢室密談。林佳龍事後在面對媒體詢問時表示，行政院正編列擴大內需特別預算，他向總統反映，台中市將爭取筏子溪整治、大康橋計畫，以及捷運綠線延伸至彰化，希望中央能支持。

蔡英文昨天到台中市出席智慧機械推動辦公室啟動儀式，及新式高教機簽約儀式，兩項活動的空檔，總統車隊駛進市府，引起外界注意。

林佳龍與蔡英文會面後，面對媒體詢問時表示，總統很關心台中建設，行政院正編列擴大內需特別預算，項目包括水環境、軌道、綠能與數位等，在柳川整治成功後，引起水利署高度重視，他希望繼續爭取整治筏子溪、旱溪排水的康橋計畫擴大辦理等；至於軌道運輸，捷運綠線規劃延伸至彰化，他今天將北上，把這些意見向政務委員張景森報告。

有媒體問林佳龍會爭取連任嗎？林佳龍說，他想為台中做的事情，需要八年才做得完。

針對水環境建設，水利局長周廷彰進一步說明表示，筏子溪整治規劃從台灣大道到高鐵站前，全長一．八公里，預算三億多元，從五權西路到高鐵站左側高灘地，市府已編列五千八百萬元進行整理及綠美化，未來從高鐵站出來，可在筏子溪堤岸看到台中logo，工程十五日動工，年底完成；柳川水岸景觀改善目前範圍是台灣大道至民權路段，將延伸至林森路，長七百公尺，預算四．五億元；另外，綠川二期整治計畫則從民權路至長春公園，約一．五億元，葫蘆墩圳開蓋也要二．四七億元，加上再生水計畫等，總計將向中央爭取十五億元。

而水利署第三河川局五年前在旱溪排水積善橋到國光橋段進行環境營造工程，稱為「康橋計畫」，受到民眾好評，市府爭取擴大為大康橋計畫，範圍為國光橋至六順橋段，全長二．五公里，預算十八億元，由水利署編列。