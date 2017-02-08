〈中部〉落跑鹿流浪10天 挨5麻醉針制伏
臉書社團協尋 前天社頭現蹤
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣永靖鄉八十四歲的褚姓老翁，飼養一頭母鹿在今年大年初二掙脫圍籬走失，前天傍晚在社頭鄉卓乃潭排水道被發現蹤影，可是水鹿一百六十公斤重，又很會跑，造成抓捕困難，獸醫師費了一番功夫，朝水鹿共射出七針空氣麻醉針，結果射中五針，才把這隻猛鹿制伏，並趁其身軀無力、昏昏欲睡之際，用吊車將牠吊起載返「老巢」，結束母鹿十天的流浪。
三歲大母水鹿，飼主以十四萬元買入用來配種，每天早晚餵食牧草，培養出難以言喻的感情，豈料，上個月廿九日脫離圍欄走失。家人看老人家每天失魂落魄，十分不忍，將水鹿相片上傳到臉書「我是永靖人」、「社頭人俱樂部」、「田中人」網站協尋，不少熱心網友看到水鹿行蹤，留言通知，到現場已不見蹤影。
飼養老翁興奮 親到現場看守
尋鹿多日未果，前天（六日）傍晚，有民眾在社頭鄉卓乃潭排水看到水鹿行蹤並報警，老翁看到走失多日的母鹿，興奮到睡不著覺，昨天起了個大早就到水道旁看守母鹿。
警方據報求助動防所支援圍捕，動防所獸醫師到達現場，以空氣麻醉針對水鹿射擊，每針劑量約六ＣＣ，「三、二、一，咻」，第一槍就命中，只見水鹿感受劇痛，在水道上來回奔逃，十分鐘過去，依然健步如飛，陸續又射出六針，前後共中了五針，水鹿一直到被打中第五針才頹然倒下，工作人員趕緊用繩索將牠套住，並用吊車緩緩將牠吊起。
飼主過年期間傷心 慶幸找回
飼主褚有志說，家裡共飼養四隻水鹿，這隻比較頑皮，過年跑出去玩，他很怕水鹿被車子撞到，過節的心情盡失，好在最後能安然返家，他謝謝大家的幫忙。他推測水鹿掙脫圍籬後，循排水道從永靖往社頭方向走失，還好值此枯水期，沒有被大水沖走，水道長滿牧草，才能支撐十天仍安然無恙。
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標題：〈中部〉落跑鹿流浪10天 挨5麻醉針制伏
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