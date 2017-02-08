〈中部〉會勘員林國宅 彰化縣長魏明谷裁示停工

2017-02-08

如違反開罰 請公會鑑定安全

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林國宅一、二樓及地下一樓去年七月由內政部營建署委託縣府發包，業者以三億四千九百零三萬元得標，取得所有權，並於去年十二月展開施工，結果引來住戶對於建物結構安全的疑慮，昨天縣長魏明谷率相關局處首長到場會勘，現場裁示全面停工，不能繼續破壞，如果違反全面停工的禁令，將連續開罰，至於建物結構的破壞，將委請專業公會鑑定，如涉逃生安全要馬上拆除。

昨天勘查從上午八點至十點，藍綠議員幾乎全到齊，員林警分局為防衝突發生，出動上百名警力，整個勘查，業者十分低調，現場氣氛緊繃，管委會率上百名住戶居民帶著縣長一一巡查。

魏明谷表示，這次與縣府建設、工務、建設、消防、警察等單位，全面巡視員林國宅所有施工現場，對於住戶有疑慮的任何牆面、柱子、或是公共領域空間的占用，都將蒐證依法辦理，對於有破壞結構疑慮的部分，將委請結構技師、土木技師、或是建築師公會做鑑定，捍衛人民生命財產安全。

魏明谷說，這次縣府是代為標售，標售所得都繳回營建署，過程公開透明合法，最後底價是在一○一年就核定為三億四千九百零三萬元。

業者強調合法 不會破壞結構

賴姓業者表示，他完全尊重也配合縣長的裁示，他強調，他以三億多元取得建物的所有權，該處空在那裡二十年，乏人問津，底標價格也早就公開在內政部網站，他完全合法取得，「這是我的地方，我怎會破壞結構？」

他說，一切依法行政，希望縣府在一週內完成結構鑑定，如果住戶覺得對結構有疑慮，就不應把車子停在下面。

員林國宅位於員林市的市中心，剛完工時，乏人問津，但近十年來因員林市的發展，不斷有住戶入住，現在已有八百戶，惟一、二樓屬於商業區，價格過高，一直無人標購，而最富爭議的地下室一、二樓，長期作為住戶停車之用，地下一樓已經被業者標走。