〈中部〉從警安檢非關漁業 嘉義區漁會總幹事連任遇阻

2017-02-08

農委會函文 遭疑程序有問題

〔記者林宜樟／嘉義報導〕各級漁會選舉起跑，本週開始進行漁民小組選舉候選人登記至十日止。嘉義區漁會總幹事遴選為現任總幹事林俊雄及理事黃金獅登記候聘競爭，由於農委會最新函文解釋，警察從事漁港安檢工作不具漁業專業知識，可能導致林俊雄曾任警察的資歷無法計分，評審分數介於農委會能否辦理面談程序邊緣，若未辦理面談，林的總分將因未達七十分不合格，衝擊連任之路。

林俊雄昨表示，選舉尚在登記中，他不便說太多，但他強調，總幹事遴選登記候聘在先，農委會停止適用函文在後，質疑程序有問題，「選舉規則怎麼能在選舉過程中更改？」將循法律途徑解決。本次嘉義區漁會總幹事遴選於去年十一月廿一至廿五日登記，農委會於十二月卅日函文，停止適用先前函釋，曾引發雲林縣國民黨立委張麗善不滿，在立院提案要求農委會重新檢討，但在院會遭否決。

漁業署：18日後才知是否合格

漁業署官員回應說，函文是解釋警察工作難謂具備漁業專業知識與經驗，與遴選程序無關，並未改變規則，二月十八日辦理面試後，會計算分數，屆時才知林是否合格。

前年，嘉義區漁會前任總幹事蔡春生過世後，林俊雄登記參加總幹事遺缺遴選，當時農委會漁業署函文認定林在布袋警分局服務的四年資歷有執行漁船入出境、物品檢查及非法漁業行為檢查等，與漁業相關，林因而符合資格而獲聘。

地方政壇人士分析，合格總幹事候聘人若只剩黃金獅，挺林派若能拿下過半數的理監事席次，可能採不同意聘任黃的策略，之後由主管機關重新辦理遴選，再推合格人選登記；若挺黃派奪下過半數理監事席次，將翻轉長期由泛藍掌握的嘉義區漁會。