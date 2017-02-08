〈中部〉從警安檢非關漁業 嘉義區漁會總幹事連任遇阻
2017-02-08
農委會函文 遭疑程序有問題
〔記者林宜樟／嘉義報導〕各級漁會選舉起跑，本週開始進行漁民小組選舉候選人登記至十日止。嘉義區漁會總幹事遴選為現任總幹事林俊雄及理事黃金獅登記候聘競爭，由於農委會最新函文解釋，警察從事漁港安檢工作不具漁業專業知識，可能導致林俊雄曾任警察的資歷無法計分，評審分數介於農委會能否辦理面談程序邊緣，若未辦理面談，林的總分將因未達七十分不合格，衝擊連任之路。
林俊雄昨表示，選舉尚在登記中，他不便說太多，但他強調，總幹事遴選登記候聘在先，農委會停止適用函文在後，質疑程序有問題，「選舉規則怎麼能在選舉過程中更改？」將循法律途徑解決。本次嘉義區漁會總幹事遴選於去年十一月廿一至廿五日登記，農委會於十二月卅日函文，停止適用先前函釋，曾引發雲林縣國民黨立委張麗善不滿，在立院提案要求農委會重新檢討，但在院會遭否決。
漁業署：18日後才知是否合格
漁業署官員回應說，函文是解釋警察工作難謂具備漁業專業知識與經驗，與遴選程序無關，並未改變規則，二月十八日辦理面試後，會計算分數，屆時才知林是否合格。
前年，嘉義區漁會前任總幹事蔡春生過世後，林俊雄登記參加總幹事遺缺遴選，當時農委會漁業署函文認定林在布袋警分局服務的四年資歷有執行漁船入出境、物品檢查及非法漁業行為檢查等，與漁業相關，林因而符合資格而獲聘。
地方政壇人士分析，合格總幹事候聘人若只剩黃金獅，挺林派若能拿下過半數的理監事席次，可能採不同意聘任黃的策略，之後由主管機關重新辦理遴選，再推合格人選登記；若挺黃派奪下過半數理監事席次，將翻轉長期由泛藍掌握的嘉義區漁會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
中部‧本日最多瀏覽
奉天宮元宵遶境 豬哥亮點起馬炮
四年一度的嘉義縣新港奉天宮天上聖母元宵遶境，昨天上午在縣長張花冠、立委陳明文、藝人豬哥亮等人點燃起馬炮後，展開雲嘉五鄉鎮的五天四夜遶境，陣頭…
網友回應
熱門新聞
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 〈一日藝文饗宴〉尋找「信息」之旅─奇美博物館
- 童仲彥的邱主任 率人喊打乎死輕判
- 重回許厝分校上課？ 行政院與雲縣府互推
- 馬丁好敬業 台灣受訪驚見兩支這個東西
- 《中英對照讀新聞》Massachusetts College Offers ’Refugee Scholarship’ After Trump’s Muslim Ban 在川普的穆斯林禁令後，麻州一所學院提供「難民獎學金」
- 《HBL八強賽》高苑3連勝 溪湖幫有刺客
- 去年國內專利申請 台積電擠下鴻海登榜首
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 《職場跑跳碰》換工作不代表前功盡棄
- 台北RM 劉在錫確定不來了
- 《徵文啟事》360行工作照
- 駭客勒索券商 北檢分案調查
- 《辦案裝GPS》 檢不起訴 高分院判有罪
- 貴婦賣帝寶 脫手至少賺4億
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA mum on Hun Sen’s flag remarks
- 所長攔檢遭拖行 警鳴槍逮毒蟲
- 佐佐木希賣內衣 難掩幸福肥
- 蝙蝠俠管家台灣國語 瑪莎讚有父愛FU
- 競標東芝晶片業務 郭董已出價
- 高職生超商監守自盜 大方送同學「肥肥」10萬買機車
- 男大生夜半腿癱軟 甲狀腺亢進搞的鬼
- 自由廣場》〈青年論政〉五權？三權？廢考監！
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 美股開高 主要指數再創歷史新高
- 18日股市是否要如常開市 金管會蒐集意見近日定案
- 寒流來襲 要盯氣喘長輩用噴劑
- 《HBL八強賽》永仁雙菜鳥 摘「新」同路人
- 中客侵門踏戶 日小鎮居民快抓狂
- 自由廣場》長照家庭五大醫療障礙
- 公路主義VS.鐵道主義
- 自由談》做草笠不驚日曝
- 週六郵局 維持全部營業
- 自強番茄阿嬤 從植物人走到助人
- 教授醉落邊坡 獲救竟打消防員
- 金裕貞受封小全智賢 細數「前緣」滿嘴感謝
- 4女大生創業 製造「人生夢想家」
- 戀父情結？ 男友威肯撞臉席琳娜老爸
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉從警安檢非關漁業 嘉義區漁會總幹事連任遇阻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分