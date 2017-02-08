〈中部〉農會選舉傳送禮 蘇治芬籲檢調查賄
2017-02-08
透露某村大量收到賄選品
〔記者詹士弘／古坑報導〕「某村已大量收到賄選品。」民進黨雲林縣黨部昨天推薦古坑鄉農會會員代表候選人時指出，農會選舉已有人開始送禮；立委蘇治芬呼籲候選人不要送禮，收到禮品的農民趕快把禮品退回去，也期待檢調單位能積極查賄。
蘇治芬昨天親自上火線為黨提名候選人背書，她指出，這是台灣第一次由政黨推薦農會會員代表候選人，農會要有改變，要從基層做起。她並強調，大家都以為農會是總幹事制，其實這是「走鐘」的看法，實際上農會是理事長制。
「蔬菜產銷體系出問題，就是因農會出問題。」蘇治芬表示，農民是個體戶，需要農會協助行銷、建立通路及打品牌，希望這次農會選舉後，農會將變成營運主體，未來供銷部會大於信用部。
民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜指出，農會長期被地方派系把持，為了讓農會能乾淨選舉，政府已修改農會法，送禮送錢都列入賄選，檢調單位一定會處理。
古坑鄉長：改革從地方做起
古坑鄉長黃意玲也表示，此次她會「插手」農會選舉，就是因應總統蔡英文指示農會要改革，而改革需從地方做起，未來當選的農會會員代表，一定要和農民站在一起。
古坑鄉農會常務監事黃煌坤也指出，古坑有產銷班十二公斤的芭樂賣出五千五百元高價，代表農會如果能協助農民做好產銷履歷，在拍賣市場就能拍出好價錢，農會能幫農民的真的很多。
各鄉鎮農會會員代表應選四十五人，雲林縣有九鄉鎮農會競爭激烈，參選人數爆炸，分別是古坑六十二人、東勢七十六人、土庫六十八人、麥寮六十九人、水林五十七人、北港六十四人、台西六十九人及大埤六十一人，二崙鄉也有六十九人參選。
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