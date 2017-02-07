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〈南部〉東山迎佛祖回鑾 信眾躦轎腳祈福

2017-02-07

〔記者王涵平／東山報導〕國定重要民俗活動「東山迎佛祖」，正二媽昨日凌晨由碧雲寺起駕返回碧軒寺，即使未逢假日，仍有大批熱情信眾沿著古香路守護正二媽。

「東山迎佛祖」源於張丙之亂，火山碧雲寺遭受戰亂波及焚毀。西元一八四四年，東山先民遵從佛祖指示，迎請「正二媽」到東山搭建便房安奉，由當時東山和白河境內庄民共同集資興建碧軒寺，稱碧雲寺為「祖家」，每年農曆十二月廿三日恭送佛祖返回碧雲寺過年，正月初九返回東山碧軒寺，該路線稱為香路。

市長賴清德前晚抵達碧雲寺恭迎觀音佛祖登轎安座，信眾點燃聖火，隨後恭送「正二媽」觀音佛祖起駕，大批信眾隨行下山。

賴清德表示，東山迎佛祖傳承百年，不僅是國家重要的無形文化資產，更是大台南的宗教盛事，歡迎全國各地善男信女參與，感受觀音佛祖的神威護佑。

回鑾隊伍近午進入東山，遶境十三個部落，大批信徒與陣頭湧入，大街小巷皆可見男女老幼跪拜接駕「躦轎腳」祈求平安。

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  • 迎佛祖隊伍昨近午進入東山，到處可見信眾跪拜接駕「躦轎腳」祈求平安。（記者王涵平攝）

    迎佛祖隊伍昨近午進入東山，到處可見信眾跪拜接駕「躦轎腳」祈求平安。（記者王涵平攝）

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