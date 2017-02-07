〈南部〉東山迎佛祖回鑾 信眾躦轎腳祈福
2017-02-07
〔記者王涵平／東山報導〕國定重要民俗活動「東山迎佛祖」，正二媽昨日凌晨由碧雲寺起駕返回碧軒寺，即使未逢假日，仍有大批熱情信眾沿著古香路守護正二媽。
「東山迎佛祖」源於張丙之亂，火山碧雲寺遭受戰亂波及焚毀。西元一八四四年，東山先民遵從佛祖指示，迎請「正二媽」到東山搭建便房安奉，由當時東山和白河境內庄民共同集資興建碧軒寺，稱碧雲寺為「祖家」，每年農曆十二月廿三日恭送佛祖返回碧雲寺過年，正月初九返回東山碧軒寺，該路線稱為香路。
市長賴清德前晚抵達碧雲寺恭迎觀音佛祖登轎安座，信眾點燃聖火，隨後恭送「正二媽」觀音佛祖起駕，大批信眾隨行下山。
賴清德表示，東山迎佛祖傳承百年，不僅是國家重要的無形文化資產，更是大台南的宗教盛事，歡迎全國各地善男信女參與，感受觀音佛祖的神威護佑。
回鑾隊伍近午進入東山，遶境十三個部落，大批信徒與陣頭湧入，大街小巷皆可見男女老幼跪拜接駕「躦轎腳」祈求平安。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》不敗的創新
應該是大集盒吧。這樣繽紛的創意與亞洲新灣區的名字，相互烘托而耀眼。彷彿停格的歷史要輝煌再現，許多的貨櫃讓人憶起當年，那個貨櫃船雲集高雄港，夜晚的外海，在旗津的涼涼海風中凝望一艘艘等待入港的大船燦爛燈火…
網友回應
熱門新聞
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 美國敵人排行榜 北韓第1、中國第16
- HBL》魔鬼特訓奏效 高苑2連勝
- 司改國是會議 審檢票選代表出爐
- NBA》魏少沒大三元 42分仍是狂
- 中國11船員澎湖外海遇險 中國直升機跨中線救走
- 泰國發明展揭曉 台灣作品全壘打
- 超級盃廣告超貴 不忘酸川普
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT applicants’ gang background raises questions
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 不只薩德！ 美還想在韓部署隱形驅逐艦
- 全教總反對 等高中生考完所有考試再入學
- 札幌雪祭 川普人氣不輸PPAP
- 協助年改 傳郭芳煜轉任保訓會主委
- 〈親子會客室〉看孩子臉色 能怪誰
- 學者促速修法規範無人機
- 威力彩頭獎摃龜
- 當代陶藝秀 25位藝術家齊參展
- 半導體年後現離職潮 中國挖角逾200人
- 黨員暴增 郝龍斌：操作人頭形同作弊
- 躲18年沒逛街 殺人犯迷路落網
- 年度MVP魔咒纏身 悲情萊恩好挫折
- 吳敏顯／舊居
- 智慧機械辦公室今成立
- 雞年＝Year of the Rooster//加國駐台代表疑惑 公雞為何會下蛋
- 就愛玫瑰金！ 櫻花金低調出線
- 〈單身拼圖〉浮華婚姻破局真相
- 《最High演出》卡卡空降超級盃 團結和平反川普
- 當小7店員7天 高職生盜93萬落跑
- 台灣首爆H5N6 中國曾禽傳人11死
- 學者籲速查病毒源頭 防重組傳染人／農委會強調「不算疫情」 李惠仁批又再硬拗
- 02/07 各報重點新聞一覽
- 自由談》「台灣優先」的堅持與深化
- 台紙派系大鬥法 警方澄清未介入
- 《自由廣場》范冰冰的中國式思維
- 童仲彥不辭北市議員 妻要他別再演戲
- 《紅樓夢》開鏡 借不到西門紅樓求援
- 鄭秀文「裸」秀性感 回歸國語歌壇
- 阿富汗邊境雪崩 逾百人遭埋
- 《中英對照讀新聞》Living in space appears to reverse key ageing processes, study finds－研究發現，住在太空看來像是逆轉老化過程的關鍵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉東山迎佛祖回鑾 信眾躦轎腳祈福
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分