〈南部〉東山迎佛祖回鑾 信眾躦轎腳祈福

應該是大集盒吧。這樣繽紛的創意與亞洲新灣區的名字，相互烘托而耀眼。彷彿停格的歷史要輝煌再現，許多的貨櫃讓人憶起當年，那個貨櫃船雲集高雄港，夜晚的外海，在旗津的涼涼海風中凝望一艘艘等待入港的大船燦爛燈火…