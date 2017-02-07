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〈南部〉《疑遭棄養或放生》亞馬遜河珍珠魟 六甲山區巖埤現蹤

2017-02-07

〔記者楊金城／台南報導〕蝦米！台南六甲赤山龍湖巖竟出現南美洲亞馬遜河的珍珠魟，生態研究人員調查赤山巖埤生態，發現外來魚種問題嚴重，沒想到釣到淡水的珍珠魟，研究人員大吃一驚。

負責調查的真理大學老師莊孟憲表示，珍珠魟是淡水魟，過去是觀賞魚，身價上萬元，但現在不稀奇，可能被民眾棄養在巖埤，存活下來。

用魚竿釣上來的這隻珍珠魟體寬約五十公分，尾部有廿公分長，體型不小。莊孟憲的助理還看到水裡另有一隻珍珠魟。莊孟憲說，民眾不知棄養或放生可能對在地水域生態造成危機，值得民眾正視，真的「麥擱放啊！（台語意謂：別再放了或棄養）。」

六甲區公所委託真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心進行赤山龍湖巖（巖埤）環境生態調查出爐，發現水質優養化問題嚴重，加上水體沒有流動，一旦氣溫過高或急遽降溫，可能是導致之前曾發生魚類大量死亡的原因。

另外，赤山龍湖巖是佛教聖地，昔日信眾放生的魚種族群量增加也會增加水體優養化的情況，而且外來魚種過多。

根據真理大學調查，在巖埤發現魚、蝦、螺貝、龜計十七種生物，其中外來種有珍珠魟、爪哇鲃、野翼甲鯰（琵琶鼠）、吳郭魚、斑駁尖塘鱧（筍殼魚）、大頭鰱、線鱧（泰國鱧）、福壽螺和紅耳龜（巴西龜）等九種。最令研究人員驚訝的是原產於南美洲珍珠魟竟然也出現在巖埤。

為宣導正確護生概念和維護巖埤濕地生態，六甲區公所最近特別在巖埤周邊設計解說牌，提醒民眾愛護生命的精神可貴，但不當的放生可能造成生命的損失而非救贖。

六甲區長蔡秀琴說，感謝營建署、市府農業局和真理大學支持六甲濕地保育計畫，調查六甲埤塘的豐富多元生態，讓六甲人和遊客能一起來愛護這些珍貴的歷史文化地景，尤其希望民眾不要再有放生的行為。

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  • 六甲區公所最近特別在赤山巖埤環湖周邊設計解說牌，介紹水域生態和正確護生觀念。（記者楊金城攝）

    六甲區公所最近特別在赤山巖埤環湖周邊設計解說牌，介紹水域生態和正確護生觀念。（記者楊金城攝）

  • 六甲赤山龍湖巖釣上原產於南美洲的珍珠魟。（記者楊金城攝）

    六甲赤山龍湖巖釣上原產於南美洲的珍珠魟。（記者楊金城攝）

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