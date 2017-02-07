〈南部〉台南市初九天公生燒紙錢 集中收運73公噸
2017-02-07
比去年多約8公噸
〔記者蔡文居／台南報導〕每年「天公生」信眾祭拜的紙錢都堆積如山，根據南市環保局昨天統計，今年初九「天公生」收受集中燒的紙錢，共七十三公噸多，比去年多約八公噸，其中天壇及玉皇宮兩間廟宇佔了九成多。
天壇及玉皇宮 佔9成
環保局表示，初九「天公生」的紙錢集中燒都是廟方自己載運到焚化廠集中焚燒，今年總共收到七十三．四公噸，而去年則是六十五．六七公噸，其中，天壇卅三．四公噸，玉皇宮卅九．二八公噸，佔全數集中燒紙錢的九成多。
若是除夕至大年初九，天壇收運的紙錢為九十．六七公噸；玉皇宮則是一一七．四七公噸，紙錢數量十分可觀。
環保人士質疑致空污
由於最近這兩天，台南空氣品質不佳，尤其前天農曆正月初九「天公生」，很多信眾拜天公大量燒紙錢，而台南的空氣品質也是開春後首次達到紅害等級，昨天空品則是警戒橘，也是不佳。環保人士懷疑空品不佳可能與天公生信眾大量焚燒紙錢有關。
環局：空品不佳與東北季風有關
環保局表示，天公生紙錢燃燒數量多的大廟幾乎都申請紙錢集中燒，但確實仍有一些家戶及宮廟是在金爐燃燒。但是，二月五日「天公生」空品不佳的主要原因為當天凌晨逐漸受到鋒面接近影響，冷空氣會將原有的暖空氣快速擠壓而增溫，造成穩定的天氣型態，使污染物不易擴散而累積。
而昨天空氣品質，則是持續受到東北季風影響，雲嘉南地區形成尾流弱風區不利污染物擴散，造成區域性的空品不佳。公天生燒紙錢並非造成這兩天空污的主要原因。
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