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〈南部〉工作家庭兼顧 夫妻檔聯手做托育

2017-02-07

〔記者洪定宏／高雄報導〕現年四十歲的黎新銘原為上市的鋼鐵公司課長，因協助太太林雅玲的托育工作而產生興趣，毅然辭去十多年的工作，成為專職「保爸」；夫妻倆共同照顧四名幼兒，雖然年收入銳減約卅萬元，「但能兼顧家庭，真的很開心」。

黎新銘與林雅玲育有一名七歲的女兒，並和父母同住透天厝，為三代同堂；約五年前，林雅玲為照顧當時僅兩歲的女兒，辭去營造業工作，後來成為保母。

黎新銘雖然每天忙於公司業務，假日偶爾也要加班，但在協助托育過程中，發現在家工作能增加與家人相聚時間，自己也逐漸產生興趣，就邊上班邊參加一二六小時托育人員專業訓練，通過考試取得托育人員技術士證後，約三年前成為專職「保爸」。

目前林雅玲負責教導與訓練，屬於扮黑臉的角色；黎新銘處理副食品及陪小朋友玩耍，猶如孩子們的大玩偶，去年榮獲高市社會局優良兒童成長檔案評選冠軍。

黎新銘強調，他任職鋼鐵公司期間，管理廿三名員工，如今成為「保爸」，只要陪同吃、喝、玩，「照顧小孩簡單多了」，比較麻煩的是腸病毒等傳染病盛行期間，必須每天消毒，更要與家長妥善溝通，避免照顧發生落差。

林雅玲說，夫妻同時當保爸、保母，讓受托孩童增加父親角色的照顧，自己的家庭也更有凝聚力。

社會局指出，高雄目前合法登記的保母、保爸約有二五六○人，其中保爸約一二○人，他們都與太太共同執業，也就是夫妻檔的托育人員約有一二○對，一次最多照顧四名小孩。

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  • 黎新銘與林雅玲是夫妻檔的托育人員，一次最多照顧四名小孩。 （記者洪定宏攝）

    黎新銘與林雅玲是夫妻檔的托育人員，一次最多照顧四名小孩。 （記者洪定宏攝）

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