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〈南部〉關山米乖乖 春節買氣旺

2017-02-07

〔記者陳賢義／台東報導〕台東關山鎮農會春節期間推出關山限定版「關山米乖乖」，配搭「買一送一」打卡再送御守米促銷，一千兩百箱試水溫熱銷售罄，鎮農會盼延續買氣，計畫二二八連假時再趁勢推出第二波，望有機會成為關山新伴手禮的「代名詞」。

關山鎮農會在台東大學教授陳美芬協助下，成功結合關山米與乖乖，春節期間在關山鎮米國學校推出「關山米~乖乖」限定版，關山米變零嘴，反應奇夯。台北遊客陳偉鴻說，小朋友平常白米飯吃不多，結果嚐到了關山米乖乖，一口接一口停不了嘴，立馬帶回三箱與北部親友分享。娘家在關山的廖淑美則說，家鄉今年起不再只有關山米，現在還有老少咸宜的米乖乖，讓旅外的關山子弟不但能藉此解鄉愁，還能當成伴手禮，送給親朋好友和同事。

首批生產的一千兩百箱關山米乖乖銷售勢如破竹，春節連假尚未結束就銷售一空，關山鎮農會計畫再與乖乖公司協調，希望趕在二二八連假時再趁勢推出第二批。至於有民眾反映，蓬鬆的乖乖整箱攜帶便利性不足，採取宅配又不符經濟效益等問題，鎮農會將進一步研商改進。

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  • 「關山米乖乖」熱銷，關山鎮農會計畫在二二八連假推出第二批。（記者陳賢義攝）

    「關山米乖乖」熱銷，關山鎮農會計畫在二二八連假推出第二批。（記者陳賢義攝）

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