〈南部〉知本溫泉區飯店 長住優惠搶客
〔記者張存薇／台東報導〕為了贏回國旅人氣，知本溫泉多家業者推出「長住方案」，以優惠價格吸引遊客慢慢玩、慢慢體驗，對抗旅遊不景氣。
春節連假短 住房率掉3成
今年春節連假只有六天，台東縣知本溫泉區飯店遊客量比往年少，知本溫泉觀光發展促進協會理事長黃慶安指出，今年因為連假天數較短、台東縣交通距離較其他地區遠，因此影響住宿率，整體遊客量約減三成，不過部分民眾避開過年較高房價，改在這星期到台東旅遊，因此雖然今年過年住宿率較往年降，但人潮分散到十三日開學前，反而更有旅遊品質。
富野總經理張天榮表示，每個區域遊客量不可能每年都在高峰，尤其如果未加入新的元素，就大致平穩，台東因為二月還有元宵節炸寒單等系列活動，二月住房率還不錯。
目前包括高野飯店、富野溫泉會館、泓泉溫泉渡假村都推出長住優惠方案。黃慶安說，去年底高野推出十天九夜九九九九元的優惠價，遊客量成長一、兩成，且有廿、卅人是住了九晚後、又再到台東住九晚，以退休銀髮族最多，這也是可以開發的市場。
泓泉副總伍鳳瑛坦言，泓泉中客團原本占七成，但因中國觀光客銳減過半，到三月可能少更多，去年底到今年一月試推七天六夜長住方案，增加約一點五成遊客，反應很不錯，因此過年後再推一波，且增加四天三夜方案，方便更多消費者，以四天三夜住別墅區為例，平日含三天早餐兩人成行五六六六元，約為訂價三成。
她說，以往給中客團兩人房一千八百元優惠，乾脆回饋給鄉親，外籍觀光客也適用，希望重新搶回國旅人氣，再進一步開發新加坡、馬來西亞等華語遊客市場。
縣府觀光旅遊處副處長王國政表示，縣府將於三月初持續推出獎勵旅遊方案，以贈送農特產品方式鼓勵到台東住宿的民眾，也計畫與國際學子合作「見習旅遊」，並參加新加坡、香港、東京及中國上海、廣州旅展，以吸引更多自由行遊客到台東。
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