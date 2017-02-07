〈南部〉第3位維冠寶寶誕生 賴清德探望

2017-02-07

〔記者劉婉君／台南報導〕去年二○六地震，永康維冠金龍大樓住戶吳明珂、董惠娥夫妻失去六歲及三歲的兒子，在震災屆滿週年前夕，兩人將孩子「生回來」，二日產下一名女嬰，成為第三位「維冠寶寶」。市長賴清德昨天探望，董母胡碧霞說：「期盼外孫女平平安安長大，如果可以，也希望女兒再多生一、兩個來作伴。」

家屬盼她平安長大

董惠娥產後回到善化娘家坐月子，董母胡碧霞代她出面，感謝各界的關心。胡碧霞說，一想到兩個可愛的孩子就這樣沒了，家人迄今心情還是很難過，仍然常常會想起兩名孫子，很難釋懷，很開心外孫女誕生，一定會全心全意照顧孩子，希望外孫女平平安安長大。

賴清德贈送生育津貼及○二○六生育禮金給吳明珂夫妻，他說，在震災一週年前夕，很高興聽到吳明珂夫妻非常堅強勇敢地把孩子「生回來」，他也抱了小孩子，小孩子很可愛、也很健康。新生命的誕生，代表吳明珂夫婦、台南市都用最堅強、最勇敢的態度來面對此次震災，台南市會用正面的價值來回應社會的幫助，未來會團結在一起，繼續堅強走下去，迎接新的生命、繼續過新的生活。