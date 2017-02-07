| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉第3位維冠寶寶誕生 賴清德探望

2017-02-07

〔記者劉婉君／台南報導〕去年二○六地震，永康維冠金龍大樓住戶吳明珂、董惠娥夫妻失去六歲及三歲的兒子，在震災屆滿週年前夕，兩人將孩子「生回來」，二日產下一名女嬰，成為第三位「維冠寶寶」。市長賴清德昨天探望，董母胡碧霞說：「期盼外孫女平平安安長大，如果可以，也希望女兒再多生一、兩個來作伴。」

家屬盼她平安長大

董惠娥產後回到善化娘家坐月子，董母胡碧霞代她出面，感謝各界的關心。胡碧霞說，一想到兩個可愛的孩子就這樣沒了，家人迄今心情還是很難過，仍然常常會想起兩名孫子，很難釋懷，很開心外孫女誕生，一定會全心全意照顧孩子，希望外孫女平平安安長大。

賴清德贈送生育津貼及○二○六生育禮金給吳明珂夫妻，他說，在震災一週年前夕，很高興聽到吳明珂夫妻非常堅強勇敢地把孩子「生回來」，他也抱了小孩子，小孩子很可愛、也很健康。新生命的誕生，代表吳明珂夫婦、台南市都用最堅強、最勇敢的態度來面對此次震災，台南市會用正面的價值來回應社會的幫助，未來會團結在一起，繼續堅強走下去，迎接新的生命、繼續過新的生活。

廣告
  • 市長賴清德探望董惠娥及新生兒。 （記者劉婉君翻攝）

    市長賴清德探望董惠娥及新生兒。 （記者劉婉君翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》不敗的創新

應該是大集盒吧。這樣繽紛的創意與亞洲新灣區的名字，相互烘托而耀眼。彷彿停格的歷史要輝煌再現，許多的貨櫃讓人憶起當年，那個貨櫃船雲集高雄港，夜晚的外海，在旗津的涼涼海風中凝望一艘艘等待入港的大船燦爛燈火…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：〈南部〉第3位維冠寶寶誕生 賴清德探望


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.