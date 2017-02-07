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〈南部〉《震災週年》2戶想賣地 台南市幸福大樓重建延宕

2017-02-07

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕二○六地震滿週年，市府全力協助災民復建，多數進度順利，甚至已經完工，目前僅剩歸仁區遭遇的問題較為棘手，包含當時傾塌的幸福大樓，以及結構嚴重受損的文化街七戶連棟透天厝，幾乎原地踏步。

文化街7戶透天厝 也無共識

幸福大樓歷經官司訴訟，好不容易處理所有權分割的問題，現又面臨住戶想搬離傷心地，希望市府比照維冠災民的模式，協助價購，爭議未解，原址重建之路一波三折。

該棟公寓位於信義北路、大仁街口，包含店面與住家共十四戶，當時救援得宜，未造成居民受傷，但安全考量下，區公所先協助拆除，現址早已夷為平地，六位自購的屋主本來傾向原址重建，卻遲未見後續工程進行。

重建路遲緩 住戶不想再等了

區公所經建課長林垂逸表示，自購戶與地主協商，談不攏的情況下走訴訟程序，目前已和解，所有權分割快要完成，卻又出現新的變數，讓進度又受到延宕。

林垂逸指出，其中兩戶評估新大樓完工後，分配到的自家空間已不敷使用，決定放棄重建，想要賣地，公所全力協調中。

有災民認為，主因是重建之路遲緩，讓想離開的住戶失去耐心，再耽擱下去，連要繼續住下去的他們也都快沒信心了。

市府：幫忙找買家 解決問題

市府副秘書長吳欣修說，由於土地受到分割，即使放寬建蔽率，也無法回到之前的樓板面積，災民認為未來居住空間不夠，可以理解，會先幫忙找買家，必要時將視情況出手，再透過協議價購，解決問題。

透天厝重建或補強 市府協調

至於文化街七戶受災的連棟透天厝，主要是整個拆除、重建，或者結構修繕、補強等方式無法獲得共識，震後復原進度仍裹足不前。現場因樑柱嚴重毀損，基於安全，騎樓上仍以油壓千斤頂來協助支撐，有住戶還掛出白布條，控訴建商施工不良，才會讓房屋受災。

市府工務局長蘇金安提到，想進行結構補強的有三戶，正好位於兩側，將協調先動工，完成後再展開中間這四家的拆除、重建，過程若有相關問題，會努力幫忙排解。

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  • 山上區公所當時受到「震傷」，結構毀損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

    山上區公所當時受到「震傷」，結構毀損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

  • 歸仁區文化街上仍有7戶連棟透天厝尚未完成復建，現場以支撐柱協助結構安全。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁區文化街上仍有7戶連棟透天厝尚未完成復建，現場以支撐柱協助結構安全。（記者吳俊鋒攝）

  • 地震時傾塌的歸仁區幸福大樓，重建路一波三折。（記者吳俊鋒攝）

    地震時傾塌的歸仁區幸福大樓，重建路一波三折。（記者吳俊鋒攝）

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