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〈南部〉《觀察筆記》不敗的創新

2017-02-07

應該是大集盒吧。

這樣繽紛的創意與亞洲新灣區的名字，相互烘托而耀眼。

彷彿停格的歷史要輝煌再現，許多的貨櫃讓人憶起當年，那個貨櫃船雲集高雄港，夜晚的外海，在旗津的涼涼海風中凝望一艘艘等待入港的大船燦爛燈火似海上長城。

高雄的魅力、台灣的腹地，吞吐一個貨櫃又一個貨櫃，高速公路的長長車龍在三國通道上訴說台灣中小企業的赤壁之戰，演繹企業主借東風的逆轉勝智慧，展現對台灣耿耿如關公的忠心。

看到羅列、翻轉的大盒子展現一段城市集合大港的故事，不禁緬懷高雄港曾經站上世界第二的位置，上世紀末，引以為傲的高雄之光。

閃亮的日子裡多的是勤奮，刻苦耐勞，是跟經濟站在對立面，一心以要征服對手努力著，「台灣錢淹腳目」的歌聲流瀉這樣的鬥志。

經營城市的創新中，有遠去的熱情在新灣區守候，真好！（資深記者黃明裕）

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《觀察筆記》不敗的創新

應該是大集盒吧。這樣繽紛的創意與亞洲新灣區的名字，相互烘托而耀眼。彷彿停格的歷史要輝煌再現，許多的貨櫃讓人憶起當年，那個貨櫃船雲集高雄港，夜晚的外海，在旗津的涼涼海風中凝望一艘艘等待入港的大船燦爛燈火…

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