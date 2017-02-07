〈南部〉競逐市長 女綠委拚舉牌

2017-02-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨五立委競爭下屆高雄市長黨內參賽權的態勢明朗。眼尖民眾注意到，五人在高雄市長陳菊身旁亮相時，三位女立委比兩位男立委明顯愛「舉牌」，男立委其實也有牌，只是基於各種考量、不常出牌。

有意競逐下屆高雄市長的五位民進黨立委包括陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟、劉世芳；近期在高雄市長陳菊各種公開行程中，常可見五立委緊緊相隨。

眼尖民眾注意到，五立委除了本尊現身外，現場也常搭配助選團隊高舉小木牌，特別的是三位女立委舉牌頻率明顯高於兩位男立委，有時本尊沒出席，小木牌也會上陣。

木牌內容不一樣，最早舉牌的劉世芳寫著「向您問好」，管碧玲寫「唯一支持」，林岱樺則是「市民作主、新好市長」；劉世芳與林岱樺都選擇放上個人半身照，屬資深立委的管碧玲打出卡通替身。

陳其邁與趙天麟陣營其實也有牌，只是不常在陳菊活動中拿出來使用，陳其邁小木牌與大型廣告看板標語一致，寫著「正義、溫暖、陳其邁」，趙天麟小木牌寫著「新經濟、過好年」。

新任高雄市議員簡煥宗分享個人經驗，認為無論是街頭廣告看板、或以人力舉著的小木牌，對拉抬參選人知名度都有一定幫助；簡煥宗選後曾私下探詢部分鄉親怎麼認識他的？有人回應是看到街頭大幅廣告，開始對他有印象。