〈南部〉工業及服務業普查 4月中展開
2017-02-07
〔記者王榮祥、劉禹慶／高雄報導〕高雄市和澎湖縣昨相繼掛牌，成立工業及服務業普查處，實地訪查將於今年四月中旬展開，高市統計今年普查對象約十五萬五千餘家，服務業六成、工業四成。
市府說明，工業及服務業普查屬基本國勢調查，每隔五年辦一次，今年是第十三次，普查目的在蒐集工業及服務業資源分布、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營概況等基本資料，做為政府產業政策參考。
市府統計，全市工業及服務業總數約十五萬五千餘家，居全國第四多，上次普查全年產值約三兆九千億元，全國第二高，兩大產業總產值占全市生產總值九成五。
市府指出，高雄的工業建設帶動都市區域發展，其中製造業產值更居全國之冠，市府近幾年致力推動由重工業轉型為多元產業，希望透過發展綠能、會展、數位內容等相關高階服務業，持續創新加值。
實地訪查將於四月十五日至六月十五日展開，詳情可至高市主計處網頁（http://dbas.kcg.gov.tw/census/）瀏覽。
澎湖縣政府昨天也成立工業及服務業普查處，主計處表示，澎湖普查家數估計有五千五百二十家，以馬公市四千四百二十一家為最多，普查員將嚴格遵守「三不加二會」的工作守則，不會洩漏個資、不會詢問普查表以外的資料、不會要求提供帳戶或存摺，並會佩帶普查員證及遞送受訪戶信函。
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