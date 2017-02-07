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〈南部〉新灣區貨櫃聚落KUBIC 3月底開放

2017-02-07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕都發局規劃位於中華五路、復興三路口旁的亞洲新灣區貨櫃聚落，正加緊趕工，正式命名為「集盒．KUBIC」，三月底全區裝修完成即將開放！

展覽、論壇 培植青創空間

這處亞洲新灣區貨櫃聚落，與高雄展覽館、市圖總館、台鋁MLD串聯一氣，佔地廣達七千坪，都發局希望藉由貨櫃易於組合、堆疊的特性，打造出一個兼具展覽、論壇、培植青年創作的空間。

都發局長李怡德指出，早在二○○一年，高雄就以亞洲新灣區第十七至二十一號碼頭為舞台，率全國貨櫃改裝風氣之先，舉辦「高雄國際貨櫃藝術節」，當年的會場如今已是海洋流行音樂中心及國際郵輪旅運中心的所在地，時隔十六年，市府讓貨櫃聚落以嶄新面貌重返亞洲新灣區，別具意義。

市府此次特別派員到南韓首爾「COMMON CROUND」商場、泰國曼谷「ART BOX」市集等地，汲取國際都會運用貨櫃的創意與經驗。

不少路過民眾發現，貨櫃聚落入口處已掛上彩色燈箱，並漆上聚落名字「集盒．KUBIC」，納悶究竟是什麼意思？

都發局解釋，「集盒．KUBIC」象徵新創事業與熱血青年，猶如在灣區集合聚集。「KUBIC」則是立方體（cubic）之義，將高雄（Kaohsiung）、城市（Urban）、盒箱（Boxes）、創新（Innovation）、創意（Creative）等理念融合。

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  • 亞洲新灣區貨櫃聚落命名為「集盒．KUBIC」，將於三月底開放。 （記者葛祐豪攝）

    亞洲新灣區貨櫃聚落命名為「集盒．KUBIC」，將於三月底開放。 （記者葛祐豪攝）

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《觀察筆記》不敗的創新

應該是大集盒吧。這樣繽紛的創意與亞洲新灣區的名字，相互烘托而耀眼。彷彿停格的歷史要輝煌再現，許多的貨櫃讓人憶起當年，那個貨櫃船雲集高雄港，夜晚的外海，在旗津的涼涼海風中凝望一艘艘等待入港的大船燦爛燈火…

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