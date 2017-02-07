〈南部〉台東第一鐵路橋 明拆除重建
2017-02-07
〔記者黃明堂／台東報導〕東線鐵路歷史將近百年，太平溪第一鐵路橋曾是火車駛出台東市區第一個通過的橋樑，卅多年前改建，隨著台東舊站廢除，成了鐵馬道橋樑，但為配合太平溪防洪，明天（八日）將動工拆除重建。
第一鐵路橋位於新生國中與中油之間的太平溪，台東縣政府建設處表示，太平溪馬蘭橋下游右岸束縮段，經縣政府爭取中央經費，設計施作台東右岸一號堤防已經完成，第一鐵路橋現有橋身已比河寬還窄，且橋墩太密集，不符合防治計畫，因此將拆除，但將重建新橋，加長加高，繼續銜接鐵馬道。
建設處表示，由於台東新站到舊站間的鐵路已無實質運輸功能，原本可逕予拆除，但此鐵路段現為休憩用的鐵馬道，所以須重建新橋，配合防洪，橋身從一百廿公尺延長到一百四十公尺，高度抬升四十公分成為拱形。
現有橋身為承載火車的巨大重量，橋墩厚實且密集，建設處強調，將採隔座拆除方式來加大防洪空間，另外，平面上的鐵軌新橋完成後也會接回。
此工程將於八日開工，以一千七百萬元重建，預計八月底完工，這段期間將封閉，但有規劃替代道路供民眾使用鐵馬道。
鐵路局台東工務段表示，東線鐵路雖於日治時代鋪設，但在民國七十年代曾拓寬軌距，因載重加大，所以第一鐵路橋當時即已重建。
老一輩台東人說，昔日從台東舊站搭上車，很快就開上太平溪鐵路橋，橋上看到河畔巨大的油槽，不過，去年油槽拆了，鐵橋也要重建，記憶中的台東，又有了些許變化。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》不敗的創新
應該是大集盒吧。這樣繽紛的創意與亞洲新灣區的名字，相互烘托而耀眼。彷彿停格的歷史要輝煌再現，許多的貨櫃讓人憶起當年，那個貨櫃船雲集高雄港，夜晚的外海，在旗津的涼涼海風中凝望一艘艘等待入港的大船燦爛燈火…
網友回應
熱門新聞
- 美國敵人排行榜 北韓第1、中國第16
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 諷刺美國第一 歐洲爭當老二
- 威力彩頭獎摃龜
- 02/07 各報重點新聞一覽
- 車主犯太歲！名車北市連撞11輛汽機車
- 掃黑瞄準空汙 Sisley全日全面防禦
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 黨員暴增 郝龍斌：操作人頭形同作弊
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 不只薩德！ 美還想在韓部署隱形驅逐艦
- H7N9防疫慢半拍? 高市衛生局反擊投書謬誤
- 騎士摔車 指鄭寶清未走斑馬線
- HBL》想幫「大頭」拚 泰山譚傑龍扼腕
- 〈戀愛怪談系列〉你我、年輪與豬
- 英下院議長反對 邀川普至國會演說
- 葛仲珊揪20多人《大夥騎》 俏皮腳開開
- 球員會客室》千安 百轟 百盜 潘武雄3年有「約」
- 〈生活大補帖〉化減肥為養生 沒負擔
- 前國手綁架台商 判14年10月
- 《自由廣場》計程車業的春天 還早
- 美保護主義抬頭／世貿組織ITA護體 我ICT產業衝擊有限
- 學者促速修法規範無人機
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》司法嘲弄司改
- 無人機闖航道 松機封場１小時
- 《紅樓夢》開鏡 借不到西門紅樓求援
- 一例一休凍袂條 統聯下週一漲價
- 國機國造啟動！委製新高教機 空軍今與中科院簽約
- 抗年改 這警察揚言「3不1沒有」 「懶」到退休
- 少年拚命護鈔怕賠？萊爾富︰無保險但不會讓員工吞
- 「最老MVP」 為生病母親而戰
- 中對台圍堵又一樁 柬埔寨禁我國旗
- 15處外資違法炒房 澳政府勒令售出
- 超級盃廣告超貴 不忘酸川普
- NBA》波士頓最終章 老皮跪吻地板
- 「雙棲」布雷迪 差點進了大聯盟
- 宏達電元月營收 創9個月新低
- NBA》魏少沒大三元 42分仍是狂
- 維冠倒塌週年 賴清德與失依兒少聚餐
- 川普政策難捉摸 歐股走低
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台東第一鐵路橋 明拆除重建
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分