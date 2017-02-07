〈台北都會〉求生特訓 小爪水獺寶寶超萌
2017-02-07
〔記者沈佩瑤／台北報導〕寒假即將結束，北市動物園的小爪水獺寶寶，也跟著要準備「開學」囉！溫帶區去年十一月初誕生了兩隻小爪水獺寶寶，雖然現在仍以媽媽的母奶為主，但為了往後獨立生活作準備，要開始學習吃固體食物和練習泳技，動物園表示，近期造訪的民眾可以到溫帶區碰碰運氣，說不定有機會看到正在學游泳的小爪水獺寶寶！
動物園說，由於小爪水獺寶寶還沒斷奶，加上目前的泳技仍有待加強，如果保育員沒有隨伺在側，恐怕發生意外。為了讓小爪水獺寶寶早日到戶外活動場所亮相，保育員最近嘗試媽媽「Nina」及爸爸「Hugo」帶著兩隻小爪水獺寶寶一起到深水池練習泳技。
小爪水獺是天生的游泳健將，不到二、三天，寶寶們已經可以自己游到池中各處的浮木「停靠」，就算距離稍遠也完全不成問題。
目前兩隻小爪水獺寶寶的主食，仍然是以媽媽的母乳為主，但為了後續獨立生活作準備，牠們已經開始學習吃固體食物。保育員特別挑選尺寸剛好一口大小的朱文錦，讓水獺寶寶練習咀嚼，並觀察牠們進食的狀況，下一步還要朝向能夠自己在淺水中抓魚而努力。
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