| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉求生特訓 小爪水獺寶寶超萌

2017-02-07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕寒假即將結束，北市動物園的小爪水獺寶寶，也跟著要準備「開學」囉！溫帶區去年十一月初誕生了兩隻小爪水獺寶寶，雖然現在仍以媽媽的母奶為主，但為了往後獨立生活作準備，要開始學習吃固體食物和練習泳技，動物園表示，近期造訪的民眾可以到溫帶區碰碰運氣，說不定有機會看到正在學游泳的小爪水獺寶寶！

動物園說，由於小爪水獺寶寶還沒斷奶，加上目前的泳技仍有待加強，如果保育員沒有隨伺在側，恐怕發生意外。為了讓小爪水獺寶寶早日到戶外活動場所亮相，保育員最近嘗試媽媽「Nina」及爸爸「Hugo」帶著兩隻小爪水獺寶寶一起到深水池練習泳技。

小爪水獺是天生的游泳健將，不到二、三天，寶寶們已經可以自己游到池中各處的浮木「停靠」，就算距離稍遠也完全不成問題。

目前兩隻小爪水獺寶寶的主食，仍然是以媽媽的母乳為主，但為了後續獨立生活作準備，牠們已經開始學習吃固體食物。保育員特別挑選尺寸剛好一口大小的朱文錦，讓水獺寶寶練習咀嚼，並觀察牠們進食的狀況，下一步還要朝向能夠自己在淺水中抓魚而努力。

廣告
  • 小爪水獺「Nina」的第二胎寶寶已滿93日齡，模樣相當可愛。（北市動物園提供）

    小爪水獺「Nina」的第二胎寶寶已滿93日齡，模樣相當可愛。（北市動物園提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
市府轉運站 悠遊卡客服開張

悠遊卡市府轉運站客服中心開張！悠遊卡公司自六日起於車水馬龍的市府轉運站設置悠遊卡客服中心，服務項目包括售卡、加值、退卡及各項諮詢服務，地點靠…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：〈台北都會〉求生特訓 小爪水獺寶寶超萌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.