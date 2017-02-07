〈台北都會〉內湖元宵遶境 17線公車改道

2017-02-07

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市內湖區今年將再度舉辦「元宵夜遶境祈福活動」，二月十一日當天將實施公車改道路線，共有十七條公車路線、二十三個站位受到影響，配合改道行駛或停用站位，主要受影響路段為行經金龍路、內湖路二段、成功路三段及四段等，提醒公車旅客多加留意。

公運處表示，公車路線配合元宵夜遶境祈福活動，內湖區公車路線將配合改道行駛，活動期間公車將改走文德路接成功路三、四段，再接回原線行駛，部分公車路線無適當改道動線，將不行經金龍路或成功路四段，建議民眾至鄰近捷運站或其他站位，搭乘捷運或其他公車轉乘至他處。

按照規劃，內湖區公車路線改道將分三階段進行，第一階段為下午三時至晚間十一時、第二階段為晚間六時至八時、第三階段為晚間八時至十時，各階段路線調整與各路線於各階段的變動皆有不同。以往返金龍路與內湖路二段的二六七路線公車為例，在第一階段管制與第二階段管制的停用站位就有不同，第一階段時僅碧湖國小、內湖派出所停用站位，但第二階段時金龍路口、貿商三村、碧山岩、金龍寺一、金龍寺二也會停用站位。

公運處指出，聯營公車路線因交通管制改道而停用的站位，可在大台北公車網頁、手機版網頁以及智慧型站牌查詢，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊已同步提供各APP業者發布，民眾也可利用語音查詢專線（0800-005284）查詢，旅客可善加利用。