〈台北都會〉電子聯絡簿 學校訊息不漏接

2017-02-07

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕台北市教育局昨與網路平台Iamschool簽署合作推廣合約書，推出行動電子聯絡簿，未來家長只要下載免費APP、註冊資料，便可在手機收到教育局政策、學校家庭作業及營養午餐等訊息。教育局長曾燦金表示，資訊科技的運用與學習已經密不可分，相信未來隨著Iamschool的推廣，將可以減少紙本發送及提升學校行政效率。

該系統取名為「行動電子聯絡簿」，但教育局澄清並非要取代傳統聯絡簿，而是像一個訊息通報平台。家長只要下載登錄學童所就讀的學校，就可以自動收到學校網站訊息，包括學校公告、課程進度、營養午餐菜單等，讓家校溝通更即時。

Iamschool台灣區經理陳品星表示，團隊從二○一五年成立，全台已有九百間學校使用，其中台北市有七十九所國小、九所國中及六所高中與Iamschool合作，下載量約有十萬。她說，資訊是教育最重要的資產，困難的是讓家長最直接收到訊息。

北市國中學生家長會聯合會資訊委員會召集人蔡再基說，要讓每個學校都建構自己的App成本龐大，每個學校家長會未必會支持，而能運用免費的軟體傳播訊息可以讓家長會工作更簡單。而擁有一雙兒女的民眾黃先生則說，電子聯絡簿環保又方便家長了解孩子狀況。