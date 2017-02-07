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〈台北都會〉市府轉運站 悠遊卡客服開張

2017-02-07

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡市府轉運站客服中心開張！悠遊卡公司自六日起於車水馬龍的市府轉運站設置悠遊卡客服中心，服務項目包括售卡、加值、退卡及各項諮詢服務，地點靠近台北捷運市政府站二號出口處，隨著悠遊卡功能觸及越來越廣，優惠和使用上也更為多樣化，民眾可多加利用實體客服中心解決疑慮。

悠遊卡公司表示，市府轉運站位於台北市商業活動活絡的信義計畫區，具結合國道客運、捷運、市區公車及私人運具等轉運功能，主要行駛往宜蘭、瑞芳、基隆、桃園機場、新竹、苗栗等路線，也搭配部分往台中、台南等路線，以服務活動於東區、信義區民眾的城際交通需求，另外，轉運站也連通北捷市政府站，為台北市聯外重要路網。

為此，悠遊卡公司於六日起，正式啟用悠遊卡市府轉運站客服中心，服務時間為每週一至週六上午十一時至晚間七時，地址位於信義區忠孝東路五段六號一樓，在市府轉運站內，與客運服務站連接在一起。但由於昨為啟用首日，且為上班時間，因此上午洽詢民眾並不多。

悠遊卡公司表示，目前服務據點有基隆旅遊服務中心、台北車站、市府轉運站、台中、高鐵左營站、高雄國際機場等處，民眾可利用搭車或逛街之餘就近至悠遊卡各服務據點洽辦各項服務。

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  • 悠遊卡公司昨起於台北市市府轉運站增加客服中心。（記者黃建豪攝）

    悠遊卡公司昨起於台北市市府轉運站增加客服中心。（記者黃建豪攝）

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