〈台北都會〉食材登錄不全 2公家機關餐廳挨罰

2017-02-07

稽查21處 7家被要求改善

〔記者張議晨／台北報導〕台北市衛生局去年十二月卅日公告轄內各級政府機關員工餐廳，建立食品來源與流向追蹤及生產履歷，並於北市食材登錄平台公開食材來源，但衛生局今年初稽查發現，林務局員工餐廳「春根美食坊」及退輔會「品悅香食坊」食材來源登錄不全，且要求改善後仍不符規定，被衛生局依《台北市食安自治條例》開罰三至十萬元罰鍰。

衛生局食藥處長王明理表示，本次稽查廿一家餐廳，包括林務局、退輔會、北市府公訓處、中研院、立法院、保一總隊、中央機關聯合辦公大樓北棟員工消費合作社等七家員工餐廳登錄食材資訊不完整，要求業者限期改善。

不過，衛生局複查發現，林務局員工餐廳「春根美食坊」，今年一月十六日至廿四日，有九十四樣菜色食材品牌、來源登錄不全，退輔會的「品悅香食坊」，則在一月十三日至廿日，有七十二樣菜色食材品牌及來源登錄不全。

王明理指出，這二家業者將依《台北市食安自治條例》處三至十萬元罰鍰，並得按次處罰至改善為止，呼籲業者勿心存僥倖。

《台北市食安自治條例》於去年一月十三日上路以來，已公告連鎖飲冰品業等三種食品業別，強制加入食材登錄平台。

學校午餐、夜市 將納登錄

王明理進一步表示，今年公告類別將再納入學校午餐、夜市攤商，及西式連鎖速食業強制加入食材登錄平台，並於三月份食安週進行政策法令宣導。