〈台北都會〉台北燈節新亮點 「日珥雞」花車首打光
〔記者黃建豪／台北報導〕二○一七台北燈節於二月四日至十二日舉行，重頭戲為十一日元宵節當天，將舉辦西區史上規模最大的西城嘉年華大遊行，除新潮的小奇雞與引起話題的「媽祖」林默娘花車外，還有結合傳統手藝與新創打造的「日珥雞」花車，昨由台北市長柯文哲到場剪綵，宣布正式亮相後，昨晚首次打光，做為燈節新亮點。
年輕人設計 老工匠製作
日珥雞坐落於燈節主舞台旁的成都路與中華路口，高八．五公尺、長八公尺，由於體積龐大，雖然昨天才要正式亮相，但前天已先行搬運到指定地點，吸引不少遊客圍觀拍照，昨天下午則由柯文哲在紙風車文教基金會董事長柯一正、日珥雞設計者陳予晰與風之藝術工作室廠長林金龍等人陪同下剪綵。
觀傳局表示，日珥雞創作靈感來自五行中的火和金，也恰好符合二○一七丁酉年屬火和金，以火紅金黃的太陽噴射的日珥塑造出現代俐落的雞身線條，塑造出炯炯有神不畏艱難的莊嚴姿態。按照規劃，日珥雞花車是由外部打光照亮，時間為燈節展期的每天下午五時半至晚間十一時。
日珥雞是由年僅二十七歲的陳予晰設計，並由林金龍協助製作。柯文哲表示，這輛花車是由新秀設計師與老工匠合作打造，又是一個新舊結合的例子，市政也是一樣，透過新舊融合創造新的火花，感謝年輕藝術家能不斷把創意發展出來，但除了有創意外，也要有純熟的老工匠幫忙製作花車，因為每一個成功的背後，都是很多人的努力組合起來的。
對於今年放手讓台北燈節引入年輕元素，柯文哲說，他的態度就是給台灣年輕設計師一個展示的機會，這個日珥雞讓小女生（指陳予晰），小奇雞則是比較新潮，藝術設計就是各種不同的概念，每個人有每個人的想法，大家喜歡就好。
民眾盛讚 比主燈有氣勢
昨天下午五時半開燈後，日珥雞僅在正面打亮，雖然燈光簡單，仍獲民眾盛讚「比主燈還有氣勢」，吸引眾人紛紛圍觀拍照。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
台北市教育局昨與網路平台Iamschool簽署合作推廣合約書，推出行動電子聯絡簿，未來家長只要下載免費APP、註冊資料，便可在手機收到教育局政策、學校家庭作業及營養午餐等訊息。教育局長曾燦金表示，資訊…
- 美國敵人排行榜 北韓第1、中國第16
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 〈愛情隨堂考〉誰願意栽培情人?
- 周興哲天堂遊一遭 靠電玩救命
- 金泰希洩「蜜」 Rain大喜之日才求婚
- 《自由廣場》澄清湖的獅子
- 02/07 各報重點新聞一覽
- 【愛讀書】 《佛蒙特沒有咖哩》
- 辱警畜生 前立委邱垂貞起訴
- 不只薩德！ 美還想在韓部署隱形驅逐艦
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 諷刺美國第一 歐洲爭當老二
- 就愛玫瑰金！ 櫻花金低調出線
- 每日22下伏地挺身 南投警互傳戰帖
- 細品藍色多瑙河─匈牙利布達佩斯
- 自由談》「台灣優先」的堅持與深化
- 〈旅遊的滋味〉北海道的藍色夢幻
- 一例一休凍袂條 統聯下週一漲價
- 全教總反對 等高中生考完所有考試再入學
- 半導體年後現離職潮 中國挖角逾200人
- 台紙派系大鬥法 警方澄清未介入
- 國民黨主席選舉激戰 黑幫集體申請入黨
- 維冠倒塌週年 賴清德與失依兒少聚餐
- 美保護主義抬頭／世貿組織ITA護體 我ICT產業衝擊有限
- 超級盃廣告超貴 不忘酸川普
- HBL》普門強打內線 差點誤事
- 《贈票》天才童星把妹靠爸 樂當導盲犬還私奔
- 17歲超商打工遇搶 被斷掌仍奮勇護鈔
- 樂高版逃生短片 消防員創意吸睛
- 《自由廣場》計程車業的春天 還早
- 動私刑逼脫衣 錄影貼LINE分享
- 札幌雪祭 川普人氣不輸PPAP
- 〈說故事時間到囉〉說故事 就不無聊了
- 田亞霍遊大馬 許佳麟揪四葉草當地陪
- 經典賽》台灣隊諸事不順 熱身賽對手換「代打」
- 〈幸福補習班〉你的寂寞 早被看穿
- 中國11船員澎湖外海遇險 中國直升機跨中線救走
- 盼大學申請延至7月 252高中主管連署
- 《最High演出》卡卡空降超級盃 團結和平反川普
- 灑水車撞山壁起火 駕駛獲救
標題：〈台北都會〉台北燈節新亮點 「日珥雞」花車首打光
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email