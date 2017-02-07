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〈台北都會〉台北燈節新亮點 「日珥雞」花車首打光

2017-02-07

〔記者黃建豪／台北報導〕二○一七台北燈節於二月四日至十二日舉行，重頭戲為十一日元宵節當天，將舉辦西區史上規模最大的西城嘉年華大遊行，除新潮的小奇雞與引起話題的「媽祖」林默娘花車外，還有結合傳統手藝與新創打造的「日珥雞」花車，昨由台北市長柯文哲到場剪綵，宣布正式亮相後，昨晚首次打光，做為燈節新亮點。

年輕人設計 老工匠製作

日珥雞坐落於燈節主舞台旁的成都路與中華路口，高八．五公尺、長八公尺，由於體積龐大，雖然昨天才要正式亮相，但前天已先行搬運到指定地點，吸引不少遊客圍觀拍照，昨天下午則由柯文哲在紙風車文教基金會董事長柯一正、日珥雞設計者陳予晰與風之藝術工作室廠長林金龍等人陪同下剪綵。

觀傳局表示，日珥雞創作靈感來自五行中的火和金，也恰好符合二○一七丁酉年屬火和金，以火紅金黃的太陽噴射的日珥塑造出現代俐落的雞身線條，塑造出炯炯有神不畏艱難的莊嚴姿態。按照規劃，日珥雞花車是由外部打光照亮，時間為燈節展期的每天下午五時半至晚間十一時。

日珥雞是由年僅二十七歲的陳予晰設計，並由林金龍協助製作。柯文哲表示，這輛花車是由新秀設計師與老工匠合作打造，又是一個新舊結合的例子，市政也是一樣，透過新舊融合創造新的火花，感謝年輕藝術家能不斷把創意發展出來，但除了有創意外，也要有純熟的老工匠幫忙製作花車，因為每一個成功的背後，都是很多人的努力組合起來的。

對於今年放手讓台北燈節引入年輕元素，柯文哲說，他的態度就是給台灣年輕設計師一個展示的機會，這個日珥雞讓小女生（指陳予晰），小奇雞則是比較新潮，藝術設計就是各種不同的概念，每個人有每個人的想法，大家喜歡就好。

民眾盛讚 比主燈有氣勢

昨天下午五時半開燈後，日珥雞僅在正面打亮，雖然燈光簡單，仍獲民眾盛讚「比主燈還有氣勢」，吸引眾人紛紛圍觀拍照。

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  • 結合傳統手藝與新創打造的「日珥雞」花車，昨晚首次打光。（記者陳紜甄攝）

    結合傳統手藝與新創打造的「日珥雞」花車，昨晚首次打光。（記者陳紜甄攝）

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