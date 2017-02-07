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〈台北都會〉道路評比差 基隆交通工程拿第一！

2017-02-07

〔記者俞肇福／基隆報導〕營建署日前進行全台各縣市道路評比，基隆市總評分墊底，人行環境、道路養護都需加強；基隆市長林右昌則說，他查看調查結果，基隆市交通工程拿到八十七．六一高分，在全台都會與城鎮型中排名第一，沒有那麼差，至於評鑑成績較差的「人行環境」，市府會努力改進。

林右昌：努力改進「人行環境」

林右昌昨在市府新春團拜後受訪表示，整個評鑑的遊戲規則，規定馬路長度要五百公尺以上，人行道要二百公尺以上，基隆市沒幾條道路合乎規定，且提報過的隔年不能重複提報，能提報的道路沒幾條。據了解，市府後來提報成功一路接受評鑑，成功一路長不到五百公尺，結果把成功陸橋納入，陸橋伸縮縫大評鑑扣分多。

林右昌坦言，人行徒步環境有待改善，但問題既複雜又困難；因此，從去年開始，工務處針對忠一路、仁一路、孝三路等市區人行道，向中央爭取預算，將做友善規劃。

基隆市工務處長張元良表示，去年針對中正路道路刨鋪完成，今年編列預算一．五億元，將針對仁愛區道路進行改善；張元良說，今年要做中山高速公路出隧道後銜接孝二路至忠一路口的道路刨鋪作業，將做為今年的示範道路。

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  • 基隆道路評比墊底，像圖中的人行道被騎士停放機車，造成行人要走在馬路上與車爭道。（記者俞肇福攝）

    基隆道路評比墊底，像圖中的人行道被騎士停放機車，造成行人要走在馬路上與車爭道。（記者俞肇福攝）

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