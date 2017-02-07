〈台北都會〉郵輪產業化 基隆捷運露曙光？

2017-02-07

〔記者俞肇福／基隆報導〕捷運到基隆，露曙光？

基隆市長林右昌昨在市府新春團拜受訪說，行政院本月二日敲定台灣郵輪產業化發展策略，今年設定三大目標，包括旅客人次突破百萬人次、進出港艘次達六百艘等。除了預估將帶動數百億元觀光產值外，對基隆人要一條捷運更是項利多。

林右昌說，基隆港這些年經營郵輪母港有成，去年郵輪旅客數創下六十六萬人次的新高紀錄，今年可望突破八十九萬人次，再創郵輪旅客人次新高。

由於基隆港站在國際郵輪母港的重要戰略地位，從台北市有一條捷運過來基隆，這是很理所當然的事情；據他了解，中央現在已經在慎重考慮這樣的構想。

林右昌表示，大家拋除過去從基隆人通勤的角度，思考捷運建設，而是大台北都會地區捷運往西延伸到桃園國際空港，往東是銜接基隆的國際郵輪母港；從這樣的國土規劃和區域發展，對基隆爭取郵輪港捷運是非常有機會，中央正在做相關規劃，最近應該會有明確的消息出來。