〈台北都會〉擋土牆大改造 變景觀新亮點
2017-02-07
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆多雨，老舊水泥擋土牆常長青苔、髒污，影響社區景觀環境，基隆市信義區孝崗里長吳石金為孝崗里一四一巷口擋土牆進行改造，以馬賽克磁磚及浮雕工法，將綠竹、礦場、總督嶺古道等在地特色融入其中，成為另一新興觀光景點。
融入在地特色
吳石金指出，孝崗里以前叫五坑，多數為採礦人家，從深澳坑路一四一巷可循總督嶺古道登五坑山，沿途有五坑山砲台、觀日坪及礦場遺址，深澳坑路一○九巷末端有永源煤礦遺址，入口處有婦人圍在洗衣窟洗衣，山上有人採綠竹，這些都是當地生活特色。
成基隆新景點
吳石金說，基隆太常下雨，擋土牆美化彩繪常因多雨弄花了臉，還沒辦法刷洗，他想到用馬賽克磁磚與浮雕工法，把當地的特色表現出來，但馬賽克磁磚比一般彩繪成本多出一倍以上，好在該想法得到市議員何淑萍、韓良圻支持，以民政處基層經費配合完成。
現在經由台六十二線萬瑞快速道路往來深澳坑路的人車，都能看見色澤鮮豔又豐富的美麗景色，吳石金提到，從深澳坑路一○九巷出入口，腳程約一小時，沿路可以觀山看海，是優質的健行登山路線。
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