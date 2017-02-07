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〈台北都會〉6旬嬤讀高職 奪技藝賽優勝

2017-02-07

〔記者張安蕎／新北報導〕六十歲阿嬤洪月嬌，年過半百才得以重返學校讀書，一圓當學生的夢想，不但以優秀成績自國中畢業，參加一○五學年度全國高中學校技藝競賽，獲得美髮組優勝，她形容，「每當坐在教室，心裡就感覺很踏實！」展現活到老，學到老的人生態度。

年過半百念國中 畢業就讀開明美容科

洪月嬌國小畢業就開始工作養家，北上當美髮學徒，每天清晨六點起床，從打掃、煮飯做起，她眼眶泛紅地回憶，當時寄人籬下、孤伶伶的生活，每到日落就會流淚想家，看到同齡女孩穿著制服上學時，心生羨慕的她立下志願，有機會一定要重回校園，當個稱職、快樂的學生。

但她廿歲便結婚生子，除了美容院工作，還得兼顧家庭，一直到孩子能夠自理，她才盼到重返校園的一天，進入五峰國中念書時已五十多歲，雖體力與記憶力不如年輕人，但她從不遲到早退，十分珍惜學習的機會，畢業後又選讀開明高職進修部美容科。

洪月嬌獲美髮組優勝 將來計畫念大學

為參加技藝競賽，她暫停美容院工作，比賽前一個月每日留校練習，還得熟讀學科書籍，每每是警衛前來提醒，才驚覺已經半夜了，也因從未參加過比賽，壓力大到眼睛出血，她笑言，「當時很想直接搭帳篷在學校！」所幸苦練終獲回報，在比賽中贏得優勝殊榮。

洪月嬌說，雖開業多年，但她的技術已過時，進了學校才知道流行趨勢與新的美髮技巧，也學會使用電腦與美髮理論，更能與年輕客人溝通，目前正準備考乙級證照，畢業後也計畫念大學，讓人生更充實精彩。

美容科主任洪培心說，洪月嬌態度樂觀、自我要求高，長期擔任班長，對待同學也如母親般親切和藹，求學態度令人感佩。

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  • 六十歲阿嬤洪月嬌獲全國高中學校技藝競賽美髮組優勝，畢業後也計畫念大學。（記者張安蕎攝）

    六十歲阿嬤洪月嬌獲全國高中學校技藝競賽美髮組優勝，畢業後也計畫念大學。（記者張安蕎攝）

  • 六十歲阿嬤洪月嬌（中）努力求學的精神，令開明高職進修部美容科主任洪培心（右）、教師楊佩儒（左）深受感動。（記者張安蕎攝）

    六十歲阿嬤洪月嬌（中）努力求學的精神，令開明高職進修部美容科主任洪培心（右）、教師楊佩儒（左）深受感動。（記者張安蕎攝）

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