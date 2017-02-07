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〈台北都會〉《台北筆記》市場改建難題 新功能定位是關鍵

2017-02-07

市場改建一直是市政建設上的難題，有些是攤商不願配合暫停營業，中繼市場成改建關鍵；有些是傳統市場功能不再，攤商卻佔著攤位不放，公權力不彰；因此，如何讓市場轉型、改建的重新功能定位很重要。

以內湖江南市場為例，鄰近住宅區，周邊消費族群以個人和家庭為主，屬於生活型消費，但這項功能已被附近的黃昏市場、超市取代。所以當市府以ＢＯＴ招標，業者以豪宅型外觀改建為旅館兼市場時，旅館功能注定大於市場，這些販售一般食材、不具特色的攤商也不會有賣點。說穿了，市府、業者、攤商三者間都明白，大家佔著攤位，只為了轉賣拿錢，獲取不當利益，公有市場興建時提供攤位給攤商承租，市場拆除後租約到期解除，就不該持續綁架政府，市府現在想拿公帑付錢讓攤商退場，既不合法也不合理，黑箱作業更不符柯市府標榜的公開透明。

台灣為美食天堂，除了夜市外，應開闢更多能呈現台灣優良食材、水果，吸引觀光客採買的觀光型傳統市場。濱江市場引進知名日式料理，以水產海鮮吸引在地民眾與觀光客，是作為市場改建的典範。但台北除了這裡，還有哪一處是值得觀光客、背包客，逛上一天，採買品嚐台灣美味食材的中、大型傳統市場？

如果傳統市場所在地已不適合再做市場，或已被其他銷售形式取代，就應隨著時間與區域的變遷做功能定位調整，不必非得假市場改建之名，做其他功能之實，江南市場既已無市場需求，ＢＯＴ時就不該再規劃原攤商回來。

而今公宅需求高於市場需求，對於空攤率高的傳統市場，也可規劃變更使用為公宅用地。市府更應訂出未設攤一定期限取消承租資格的規定，嚴查轉租、轉賣的不法行為，讓想以此賺取不當利益者離開。市場改建應先確定未來功能定位、再決定使用手段，而不是為改建而改建，環南市場改建能成功啟動，即是確立販售、停車的功能需求後排除雜音與空間障礙。（資深記者陳曉宜）

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