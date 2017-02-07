〈台北都會〉南機場整宅市場廢止 暫做社區共食空間
2017-02-07
〔記者鍾泓良／台北報導〕市場處主秘王夢龍表示，北市過去有四處整宅市場，為劍潭整宅、興隆整宅、南機場整宅及信維整宅等四處市場。他表示，整宅市場因普遍都在地下室，都因經營不善而收回，如南機場市場是在二○一四年收回。他也提到，整宅都因年代久遠而破損，但與市場廢除無絕對關係。
都更處及市場處均表示，雖然南機場市場已經廢止，但為了避免空間在公辦都更前荒廢太久，因此委託社團「人生百味」籌備社區營造活動，如社區共食等。
至於南機場整宅公辦都更進度，都更處經營科長胡如君表示，都更處正在協助住戶成立更新會，其中三期之一已進入籌備小組審查階段，審核後只要開完會員大會就能成立；至於其他區也在積極協助。
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