〈台北都會〉《小檔案》信維整宅市場

2017-02-07

信維整宅民國60年完工，為地下1樓、地上6樓建物，完工2年後配合大安區復興南路、和平東路2段拓寬馬路工程，將原私有幸安市場攤商搬遷至信維整宅地下室，信維整宅地下一樓也改名為公有信維市場，但早年法規不嚴謹，導致該市場位於防空避難室長年違法使用；長年下來，屋況窳陋，還被市議員譏諷為「黃金地段的鬼屋」，至於市場則有超過3分之2攤位閒置成倉庫、堆滿雜物。如今整宅有住戶489戶，市場則有114攤、尚未搬離尚有60攤。（記者郭安家）